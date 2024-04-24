Свердловские депутаты отметят свой юбилей в многотысячном зале

В апреле парламент празднует 30-летие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Основная часть празднования 30-летия заксобрания Свердловской области пройдет на площадке, вмещающей тысячи зрителей. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, среди которых МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — с участием политиков со всей страны. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с планами организаторов.

«[Спикер заксо Людмила Бабушкина] хочет пригласить коллег из парламентов других регионов, депутатов, силовиков, мэров и всех, кто сотрудничает с нашим заксо. Речь может идти о нескольких тысячах человек», — поделился собеседник.

По его словам, выставочник арендуют только в том, случае, если действительно удастся привезти большое количество гостей. На случай, если же участников будет меньше, рассматривают «Театр эстрады» — излюбленное место свердловских VIP — и ККТ «Космос».

Днем рождения свердловского заксобрания считается апрель 1994 года, когда впервые была избрана областная дума. Торжественную часть изначально планировали на 5 июня, но в итоге перенесли на осень.

К юбилею приурочили издание памятного фотоальбома, создание видеоролика, сувениров, печать книги, конкурсы и соревнования, встречи депутатов со школьниками и коллегами в муниципалитетах. Кроме того, в музее «Россия — моя история» планируется сделать экспозицию о деятельности заксобрания.