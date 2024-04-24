Вице-губернатор ХМАО позвал жителей на субботник

24 апреля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев пригласил югорчан на всероссийский субботник 27 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник 27 апреля. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Приглашаю всех 27 апреля на субботник! Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и села чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным» — обратился к жителям автономного округа Азат Ислаев в tg-канале. Волонтеры на субботниках помогут югорчанам выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование завершится 30 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник 27 апреля. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Приглашаю всех 27 апреля на субботник! Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и села чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным» — обратился к жителям автономного округа Азат Ислаев в tg-канале. Волонтеры на субботниках помогут югорчанам выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование завершится 30 апреля.