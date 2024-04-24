Вице-губернатор ХМАО позвал жителей на субботник

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник 27 апреля. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«Приглашаю всех 27 апреля на субботник! Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и села чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным» — обратился к жителям автономного округа Азат Ислаев в tg-канале.
Волонтеры на субботниках помогут югорчанам выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование завершится 30 апреля.
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