Вице-губернатор ХМАО позвал жителей на субботник

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Молодежный субботник на территории парка УрГУПС. Екатеринбург, мешки с мусором, субботник
Азат Ислаев пригласил югорчан на всероссийский субботник 27 апреля Фото:

Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник 27 апреля. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Приглашаю всех 27 апреля на субботник! Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и села чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным» — обратился к жителям автономного округа Азат Ислаев в tg-канале.

Волонтеры на субботниках помогут югорчанам выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование завершится 30 апреля.

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Замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник 27 апреля. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Приглашаю всех 27 апреля на субботник! Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и села чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным» — обратился к жителям автономного округа Азат Ислаев в tg-канале. Волонтеры на субботниках помогут югорчанам выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. Голосование завершится 30 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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