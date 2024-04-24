Зама Шойгу обвиняют в космической взятке: главное о громком деле к вечеру 24 апреля

Иванова обвиняют в помощи подрядчикам Минобороны, которые делали за это ремонт

24 апреля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов (на фото справа) был задержан 23 апреля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах. По словам его адвоката Мурада Мусаева, обвинение заключается в оказании помощи компаниям-подрядчикам Минобороны в обмен на ремонтно-строительные работы на объектах. URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о громком задержании замминистра обороны. Обвинение в адрес Тимура Иванова Согласно заявлению адвоката Тимура Иванова, Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах. Адвокат отметил, что обвинение заключается в том, что Иванов предоставлял помощь компаниям-подрядчикам Министерства обороны, и взамен получал выполнение ремонтно-строительных работ на объектах. По словам адвоката, Иванов настаивает на том, что эти обвинения не соответствуют действительности, также отметив, что указанные в обвинении стоимости работ были завышены. Арест Иванова произошел вечером 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при выполнении подрядных работ для Министерства обороны. Еще одним фигурантом дела является предприниматель Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих задержали до 23 июня. Согласно Уголовному кодексу России, за получение взятки в особо крупном размере может быть назначено до 15 лет лишения свободы. Сам Тимур Иванов отрицает обвинения. Имущество Тимура Иванова Тимур Иванов в 2019 году декларировал доходы и имущество, включая семь квартир и девять транспортных средств, принадлежащих его семье. В документе указаны доходы Иванова на сумму 14 миллионов 217 тысяч рублей и его супруги на 55,5 миллионов рублей, а также перечислено имущество, включая недвижимость и автомобили. Декларации Иванова не публиковались с 2020 года. Почему Иванов не попал под трибунал Статус Тимура Иванова как заместителя министра обороны стал основанием для прекращения дела в гражданском суде. Однако военный следователь имеет возможность возбудить новое уголовное дело по данному случаю. Адвокат Денис Балуев отметил, что действия гражданского следователя могут быть признаны незаконными, что открывает путь для передачи дела в юрисдикцию военных. Планируется перевести Иванова на домашний арест, поскольку переход с ареста на залог считается сложным. Когда замминистра обороны попал в поле зрения правоохранителей Иванов был задержан после длительной оперативной разработки. Информацию об этом распространили в правоохранительных органах. Операция не проводилась спонтанно, а основывалась на долгосрочной работе, включающей свидетельские показания и результаты оперативных действий. Федеральная служба безопасности (ФСБ) собирала материалы на замглавы Минобороны в течение пяти лет. Кто еще задержан Несколько человек дополнительно были задержаны по подозрению во взяточничестве в сложной цепочке посредников. Оперативники также начали проверку его связей, включая членов семьи. Следствие может заинтересоваться его бывшей супругой, известной «светской львицей» и предпринимательницей Светланой Ивановой. Сообщалось, что родственники пока не могут связаться с экс-женой Тимура Иванова. Сергей Бородин был задержан ранее по другому делу и заключил досудебное соглашение, предоставив показания против Иванова. Иванов и Бородин оказались кумовьями. Они дружат давно. Бизнесмен Бородин имел совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Ивановой. Обыски В регионах России проходят обыски по делу Иванова. Мероприятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Сотрудники ФСБ и департамента контрразведки также участвуют в следственных действиях. Как выглядела схема отката Согласно информации, предоставленной источником, знакомым с ходом расследования, следствие обвиняет Тимура Иванова в получении взяток в форме ремонта его особняка. Иванов предположительно брал взятки в виде ремонта, который проводился в его загородном доме. Оплата за эти работы осуществлялась через цепочку посредников от фирмы, получавшей подряды на госзаказ. Согласно источнику, утверждается, что это лишь одна из схем, применяемых в данном случае, и также существуют иные, пока не уточненные. Размер взятки По данным telegram-канала Baza, в деле может фигурировать, «космическая сумма взятки». В деле упоминается, что Иванов помогал компаниям выигрывать конкурсы или получать объекты, наиболее легкие для строительства, несмотря на открытую систему торгов в Минобороны. При этом, по словам защиты, он не мог гарантировать выбор компании на контракт из-за возможности предложения более выгодной цены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах. По словам его адвоката Мурада Мусаева, обвинение заключается в оказании помощи компаниям-подрядчикам Минобороны в обмен на ремонтно-строительные работы на объектах. URA.RU собрало всю информацию, которая известна на данный момент о громком задержании замминистра обороны. Согласно заявлению адвоката Тимура Иванова, Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах. Адвокат отметил, что обвинение заключается в том, что Иванов предоставлял помощь компаниям-подрядчикам Министерства обороны, и взамен получал выполнение ремонтно-строительных работ на объектах. По словам адвоката, Иванов настаивает на том, что эти обвинения не соответствуют действительности, также отметив, что указанные в обвинении стоимости работ были завышены. Арест Иванова произошел вечером 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при выполнении подрядных работ для Министерства обороны. Еще одним фигурантом дела является предприниматель Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих задержали до 23 июня. Согласно Уголовному кодексу России, за получение взятки в особо крупном размере может быть назначено до 15 лет лишения свободы. Сам Тимур Иванов отрицает обвинения. Тимур Иванов в 2019 году декларировал доходы и имущество, включая семь квартир и девять транспортных средств, принадлежащих его семье. В документе указаны доходы Иванова на сумму 14 миллионов 217 тысяч рублей и его супруги на 55,5 миллионов рублей, а также перечислено имущество, включая недвижимость и автомобили. Декларации Иванова не публиковались с 2020 года. Статус Тимура Иванова как заместителя министра обороны стал основанием для прекращения дела в гражданском суде. Однако военный следователь имеет возможность возбудить новое уголовное дело по данному случаю. Адвокат Денис Балуев отметил, что действия гражданского следователя могут быть признаны незаконными, что открывает путь для передачи дела в юрисдикцию военных. Планируется перевести Иванова на домашний арест, поскольку переход с ареста на залог считается сложным. Иванов был задержан после длительной оперативной разработки. Информацию об этом распространили в правоохранительных органах. Операция не проводилась спонтанно, а основывалась на долгосрочной работе, включающей свидетельские показания и результаты оперативных действий. Федеральная служба безопасности (ФСБ) собирала материалы на замглавы Минобороны в течение пяти лет. Несколько человек дополнительно были задержаны по подозрению во взяточничестве в сложной цепочке посредников. Оперативники также начали проверку его связей, включая членов семьи. Следствие может заинтересоваться его бывшей супругой, известной «светской львицей» и предпринимательницей Светланой Ивановой. Сообщалось, что родственники пока не могут связаться с экс-женой Тимура Иванова. Сергей Бородин был задержан ранее по другому делу и заключил досудебное соглашение, предоставив показания против Иванова. Иванов и Бородин оказались кумовьями. Они дружат давно. Бизнесмен Бородин имел совместный бизнес с бывшей супругой замминистра обороны Светланой Ивановой. В регионах России проходят обыски по делу Иванова. Мероприятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Сотрудники ФСБ и департамента контрразведки также участвуют в следственных действиях. Согласно информации, предоставленной источником, знакомым с ходом расследования, следствие обвиняет Тимура Иванова в получении взяток в форме ремонта его особняка. Иванов предположительно брал взятки в виде ремонта, который проводился в его загородном доме. Оплата за эти работы осуществлялась через цепочку посредников от фирмы, получавшей подряды на госзаказ. Согласно источнику, утверждается, что это лишь одна из схем, применяемых в данном случае, и также существуют иные, пока не уточненные. По данным telegram-канала Baza, в деле может фигурировать, «космическая сумма взятки». В деле упоминается, что Иванов помогал компаниям выигрывать конкурсы или получать объекты, наиболее легкие для строительства, несмотря на открытую систему торгов в Минобороны. При этом, по словам защиты, он не мог гарантировать выбор компании на контракт из-за возможности предложения более выгодной цены.