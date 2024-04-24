Собчак вмешалась в мусорный скандал в Челябинске

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с вывозом мусора в Челябинске после многочисленных жалоб жителей. У скандальной свалки отходов по улице 40-летия Победы нет ответственных лиц. Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«Каждый раз вывоз через скандал и миллион звонков. Попытка найти ответственного за уборку территории и заставить его выполнять свои обязанности погрузила жильцов в хитросплетения челябинской бюрократии. Мы попытались в них разобраться», — написала Собчак. Она отметила, что ее рубрика «Вестник ЖКХ» возвращается в Челябинск.
По словам журналистки, в ведомстве жильцам разъяснили, что за вывоз мусора отвечает региональный оператор «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), а территорию должна убирать управляющая компания. Управляющая компания (УК), по словам Собчак, поспешила снять с себя ответственность.
«А вот ЦКС недорабатывает — к нему и вопросы. Еще и пожаловались, что якобы весь негатив из-за некачественной работы оператора идет в адрес сотрудников УК, хотя они тут совершенно ни при чем. Региональный оператор ЦКС тоже нашел на кого сослаться. Жители пишут, что виновным объявили неназванного подрядчика, который сорвал сроки по вывозу», — отметила Собчак. По ее словам, мусор во дворе по улице 40-летия Победы продолжает лежать.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. Ответ ожидается.
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