Собчак вмешалась в мусорный скандал в Челябинске

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак попыталась найти ответственных за вывоз мусора Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с вывозом мусора в Челябинске после многочисленных жалоб жителей. У скандальной свалки отходов по улице 40-летия Победы нет ответственных лиц. Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Каждый раз вывоз через скандал и миллион звонков. Попытка найти ответственного за уборку территории и заставить его выполнять свои обязанности погрузила жильцов в хитросплетения челябинской бюрократии. Мы попытались в них разобраться», — написала Собчак. Она отметила, что ее рубрика «Вестник ЖКХ» возвращается в Челябинск.

По словам журналистки, в ведомстве жильцам разъяснили, что за вывоз мусора отвечает региональный оператор «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), а территорию должна убирать управляющая компания. Управляющая компания (УК), по словам Собчак, поспешила снять с себя ответственность.

«А вот ЦКС недорабатывает — к нему и вопросы. Еще и пожаловались, что якобы весь негатив из-за некачественной работы оператора идет в адрес сотрудников УК, хотя они тут совершенно ни при чем. Региональный оператор ЦКС тоже нашел на кого сослаться. Жители пишут, что виновным объявили неназванного подрядчика, который сорвал сроки по вывозу», — отметила Собчак. По ее словам, мусор во дворе по улице 40-летия Победы продолжает лежать.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. Ответ ожидается.

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Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с вывозом мусора в Челябинске после многочисленных жалоб жителей. У скандальной свалки отходов по улице 40-летия Победы нет ответственных лиц. Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Каждый раз вывоз через скандал и миллион звонков. Попытка найти ответственного за уборку территории и заставить его выполнять свои обязанности погрузила жильцов в хитросплетения челябинской бюрократии. Мы попытались в них разобраться», — написала Собчак. Она отметила, что ее рубрика «Вестник ЖКХ» возвращается в Челябинск. По словам журналистки, в ведомстве жильцам разъяснили, что за вывоз мусора отвечает региональный оператор «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), а территорию должна убирать управляющая компания. Управляющая компания (УК), по словам Собчак, поспешила снять с себя ответственность. «А вот ЦКС недорабатывает — к нему и вопросы. Еще и пожаловались, что якобы весь негатив из-за некачественной работы оператора идет в адрес сотрудников УК, хотя они тут совершенно ни при чем. Региональный оператор ЦКС тоже нашел на кого сослаться. Жители пишут, что виновным объявили неназванного подрядчика, который сорвал сроки по вывозу», — отметила Собчак. По ее словам, мусор во дворе по улице 40-летия Победы продолжает лежать. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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