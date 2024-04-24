Захарова раскрыла план США по передаче Украине ракет ATACMS

Захарова указала на намерения США нарастить террористический потенциал Киева
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова считает, что план Вашингтона «до тошноты» прост Фото:

Вашингтон намерен увеличить террористический потенциал киевского режима, несмотря на заявления о мирных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом „мирных намерений“ на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Агентство Reuters 24 апреля заявило о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Также в материале отмечается, что на прошлой неделе Киев впервые применил их в боевых условиях. Точное количество отправленных ракет не уточняется. Позже госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет, передает RT.

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Вашингтон намерен увеличить террористический потенциал киевского режима, несмотря на заявления о мирных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом „мирных намерений“ на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Агентство Reuters 24 апреля заявило о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Также в материале отмечается, что на прошлой неделе Киев впервые применил их в боевых условиях. Точное количество отправленных ракет не уточняется. Позже госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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