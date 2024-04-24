Захарова раскрыла план США по передаче Украине ракет ATACMS

Вашингтон намерен увеличить террористический потенциал киевского режима, несмотря на заявления о мирных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом „мирных намерений“ на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», —
Агентство Reuters 24 апреля заявило о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Также в материале отмечается, что на прошлой неделе Киев впервые применил их в боевых условиях. Точное количество отправленных ракет не уточняется. Позже госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет, передает RT.
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