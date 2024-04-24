Захарова раскрыла план США по передаче Украине ракет ATACMS

Захарова указала на намерения США нарастить террористический потенциал Киева

24 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что план Вашингтона «до тошноты» прост Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вашингтон намерен увеличить террористический потенциал киевского режима, несмотря на заявления о мирных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом „мирных намерений“ на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Агентство Reuters 24 апреля заявило о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Также в материале отмечается, что на прошлой неделе Киев впервые применил их в боевых условиях. Точное количество отправленных ракет не уточняется. Позже госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон намерен увеличить террористический потенциал киевского режима, несмотря на заявления о мирных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом „мирных намерений“ на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — написала Захарова в своем telegram-канале. Агентство Reuters 24 апреля заявило о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Также в материале отмечается, что на прошлой неделе Киев впервые применил их в боевых условиях. Точное количество отправленных ракет не уточняется. Позже госдеп подтвердил тайные поставки Киеву ракет, передает RT.