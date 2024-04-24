Reuters: США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

24 апреля 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Украина впервые применила ракеты большой дальности ATACMS, пишет Reuters Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Об этом пишет агентство Reuters. «Соединенные Штаты в последние недели тайно отправили Украине ракеты ATACMS», — говорится в материале. Там добавили, что на прошлой неделе Украина впервые применила их в боевых условиях. Упомянутые ракеты входили в пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которую утвердил президент США Джо Байден 12 марта. Не уточняется точное количество ракет, отправленных Украине. Согласно источнику, ракеты были задействованы впервые рано утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, расположенному приблизительно в 165 километрах от линии фронта, заключили в материале. ВСУ использовали 12 ракет ATACMS для атаки аэродрома в Джанкое в Крыму. Удар был нанесен в две волны, некоторые повредили технику и здания. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что данные ракеты не помогут Украине, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках последнего пакета военной помощи. Об этом пишет агентство Reuters. «Соединенные Штаты в последние недели тайно отправили Украине ракеты ATACMS», — говорится в материале. Там добавили, что на прошлой неделе Украина впервые применила их в боевых условиях. Упомянутые ракеты входили в пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которую утвердил президент США Джо Байден 12 марта. Не уточняется точное количество ракет, отправленных Украине. Согласно источнику, ракеты были задействованы впервые рано утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму, расположенному приблизительно в 165 километрах от линии фронта, заключили в материале. ВСУ использовали 12 ракет ATACMS для атаки аэродрома в Джанкое в Крыму. Удар был нанесен в две волны, некоторые повредили технику и здания. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что данные ракеты не помогут Украине, передает «Ридус».