Аналитики оценили шансы губернаторов уйти на повышение

Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение

25 апреля 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

В списке потенциальных кандидатов на повышение в губернаторском корпусе появились Дюмин и Алиханов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В мае должен состояться обязательный процесс реконфигурации федерального Правительства. Аналитики «Минченко Консалтинг» выпустили доклад «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов „Госсовет 2.0“», где оценили шансы политиков уйти на повышение. В обновленный список попали главы Калининградской и Тульской областей — Антон Алиханов и Алексей Дюмин. «По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей — Антона Алиханова и Алексея Дюмина. При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 года», — написано в документе. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. Алиханов и Дюмин добавились к кандидатам ноябрьского выпуска доклада. В нем фигурировали мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае должен состояться обязательный процесс реконфигурации федерального Правительства. Аналитики «Минченко Консалтинг» выпустили доклад «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов „Госсовет 2.0“», где оценили шансы политиков уйти на повышение. В обновленный список попали главы Калининградской и Тульской областей — Антон Алиханов и Алексей Дюмин. «По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей — Антона Алиханова и Алексея Дюмина. При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 года», — написано в документе. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. Алиханов и Дюмин добавились к кандидатам ноябрьского выпуска доклада. В нем фигурировали мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин.