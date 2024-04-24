24 апреля 2024

Аналитики оценили шансы губернаторов уйти на повышение

Дюмин и Алиханов попали в список потенциальных претендентов на повышение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с архиеписокопом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Салехард. Май 2017 г, книга благотворителей, меценат, имена, список
В списке потенциальных кандидатов на повышение в губернаторском корпусе появились Дюмин и Алиханов Фото:

В мае должен состояться обязательный процесс реконфигурации федерального Правительства. Аналитики «Минченко Консалтинг» выпустили доклад «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов „Госсовет 2.0“», где оценили шансы политиков уйти на повышение. В обновленный список попали главы Калининградской и Тульской областей — Антон Алиханов и Алексей Дюмин.

«По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей — Антона Алиханова и Алексея Дюмина. При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 года», — написано в документе. Его копия имеется в распоряжении URA.RU.

Алиханов и Дюмин добавились к кандидатам ноябрьского выпуска доклада. В нем фигурировали мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае должен состояться обязательный процесс реконфигурации федерального Правительства. Аналитики «Минченко Консалтинг» выпустили доклад «XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов „Госсовет 2.0“», где оценили шансы политиков уйти на повышение. В обновленный список попали главы Калининградской и Тульской областей — Антон Алиханов и Алексей Дюмин. «По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей — Антона Алиханова и Алексея Дюмина. При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 года», — написано в документе. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. Алиханов и Дюмин добавились к кандидатам ноябрьского выпуска доклада. В нем фигурировали мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Ивановской области Станислав Воскресенский, Ленинградской области Александр Дрозденко и Новгородской области Андрей Никитин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...