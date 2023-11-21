21 ноября 2023

Губернаторам Свердловской области и ХМАО предрекли дальнейший рост

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, комарова наталья
Губернаторы Комарова и Куйвашев могут войти в обновленный состав федеральных органов власти Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ХМАО Наталья Комарова могут рассчитывать на вхождение в обновленный состав федеральных органов власти после выборов президента РФ. К этому выводу пришли аналитики компании «Минченко консалтинг», составив 15-й рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Его копия имеется в распоряжении URA.RU.

«Более того, уральские регионы — бенефициары наращивания промышленного производства в секторе ВПК. На Урале свои посты удерживают губернаторы-„старожилы“ Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Наталья Комарова (ХМАО), из-за чего интрига относительно дальнейших перспектив политиков неизбежно нарастает», — полагают аналитики.

Ранее губернаторы Куйвашев и Комарова заочно получили от федерального руководства «Единой России» тревожный сигнал перед президентскими выборами 2024 года. По данным URA.RU, на совещании уральского межрегионального координационного совета ЕР, было озвучено, что в этих регионах могут разжигаться межнациональные конфликты.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ХМАО Наталья Комарова могут рассчитывать на вхождение в обновленный состав федеральных органов власти после выборов президента РФ. К этому выводу пришли аналитики компании «Минченко консалтинг», составив 15-й рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Его копия имеется в распоряжении URA.RU. «Более того, уральские регионы — бенефициары наращивания промышленного производства в секторе ВПК. На Урале свои посты удерживают губернаторы-„старожилы“ Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Наталья Комарова (ХМАО), из-за чего интрига относительно дальнейших перспектив политиков неизбежно нарастает», — полагают аналитики. Ранее губернаторы Куйвашев и Комарова заочно получили от федерального руководства «Единой России» тревожный сигнал перед президентскими выборами 2024 года. По данным URA.RU, на совещании уральского межрегионального координационного совета ЕР, было озвучено, что в этих регионах могут разжигаться межнациональные конфликты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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