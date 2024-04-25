Россия нашла 18 новых покупателей на свою рыбу, в основном в Африке

Экспорт российской рыбы за прошлый год расширился на 18 стран
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Добыча рыбы в Сургутском районе. Сургут, сеть, рыбаки, улов, добыча рыбы, рыба в сети
Шестаков заявил, что экспорт рыбы в 2024 году нужно увеличить до 5,6 млрд долларов Фото:

В 2023 году география экспорта рыбы расширилась на 18 стран, в основном продукция поставляется в Африку и латиноамериканские страны. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков перед заседанием Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.

«Сейчас активно развиваются поставки и в другие страны — и в африканские и в латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавилось к географии нашего экспорта», — передает ТАСС слова Шестакова. Он добавил, что в 2024 году России нужно увеличить экспорт до 5,6 млрд долларов. Основной рынок приходится на азиатские и африканские страны.

По словам руководителя Росрыболовства, на данный момент сложно давать прогноз о достижении рекордных результатов вылова рыбы в 2024 году. Определять рекордные показатели будет лососевая путина, от нее многое зависит.

Заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета проходит во Владивостоке под руководством Шестакова. На повестке обсуждения значатся вопросы подготовки к лососевой путине, подведения итогов охотоморской путины сезона «А» и внесения изменений в правила рыболовства. В заседании принимают участие рыбопромышленники, представители региональной власти, ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), контрольно-надзорных ведомств и отраслевой общественности.

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В 2023 году география экспорта рыбы расширилась на 18 стран, в основном продукция поставляется в Африку и латиноамериканские страны. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков перед заседанием Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета. «Сейчас активно развиваются поставки и в другие страны — и в африканские и в латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавилось к географии нашего экспорта», — передает ТАСС слова Шестакова. Он добавил, что в 2024 году России нужно увеличить экспорт до 5,6 млрд долларов. Основной рынок приходится на азиатские и африканские страны. По словам руководителя Росрыболовства, на данный момент сложно давать прогноз о достижении рекордных результатов вылова рыбы в 2024 году. Определять рекордные показатели будет лососевая путина, от нее многое зависит. Заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета проходит во Владивостоке под руководством Шестакова. На повестке обсуждения значатся вопросы подготовки к лососевой путине, подведения итогов охотоморской путины сезона «А» и внесения изменений в правила рыболовства. В заседании принимают участие рыбопромышленники, представители региональной власти, ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), контрольно-надзорных ведомств и отраслевой общественности.
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