Курганская полиция предупредила о снежных заносах на трассах

Курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за высокой вероятности образования снежных заносов просьба, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами и от выездов за пределы населенных пунктов», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Пешеходам следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности.
Сообщалось, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода продержится в регионе три дня — 24, 25 и 26 апреля. Температура днем ожидается до +9 градусов.
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Курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за высокой вероятности образования снежных заносов просьба, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами и от выездов за пределы населенных пунктов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Пешеходам следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности. Сообщалось, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода продержится в регионе три дня — 24, 25 и 26 апреля. Температура днем ожидается до +9 градусов.