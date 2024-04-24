24 апреля 2024

Курганская полиция предупредила о снежных заносах на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, зима, сугроб, метель, плохая видимость
В Кургане из-за снега возможны заносы на трассах Фото:

Курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за высокой вероятности образования снежных заносов просьба, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами и от выездов за пределы населенных пунктов», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Пешеходам следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности.

Сообщалось, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода продержится в регионе три дня — 24, 25 и 26 апреля. Температура днем ожидается до +9 градусов.

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Курганских водителей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах, так как высока вероятность образования снежных заносов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «На территории региона наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за высокой вероятности образования снежных заносов просьба, по возможности, воздержаться от управления транспортными средствами и от выездов за пределы населенных пунктов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Пешеходам следует быть осторожными и переходить проезжую часть только в установленном месте с соблюдением всех норм и правил безопасности. Сообщалось, что в Кургане после аномальной жары прогнозируют дожди и мокрый снег. Такая погода продержится в регионе три дня — 24, 25 и 26 апреля. Температура днем ожидается до +9 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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