Во Франции подтвердили, что ВСУ бьют из ее гаубиц по мирным жителям России

Боевики «Азова»* используют французские гаубицы для обстрела ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
Нацбатальон использовал гаубицы Франции для атаки по мирным жителям ДНР, заявила Кристель Нэан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французские гаубицы TRF1 используются для ударов по мирным жителям ДНР. Их применяют подразделения националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом заявила независимый военный корреспондент из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан.

«Мы знаем, что „Азов“ использовал 155-мм гаубицы TRF1 для обстрела мирных жителей Донецка и Макеевки. В результате тех обстрелов погибли дети», — заявила Кристель Нэан в разговоре с ТАСС.

Ранее она заметила, что наемники из Франции вступают в подразделения ВСУ, чтобы управлять гаубицами Caesar. Они также ранее были предоставлены Парижем.

В 2023 Украина получила от Франции шесть TRF1, снятых с вооружения, и 30 САУ Caesar. Такие данные тогда приводило французское минобороны. В 2024 году министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что новые поставки Caesar начнутся до нового года.

Донецк неоднократно обстреливался военными Украины. Последние самые мощные были в январе 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказало, как за 10 лет изменились обстрелы главного города ДНР.

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Французские гаубицы TRF1 используются для ударов по мирным жителям ДНР. Их применяют подразделения националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом заявила независимый военный корреспондент из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан. «Мы знаем, что „Азов“ использовал 155-мм гаубицы TRF1 для обстрела мирных жителей Донецка и Макеевки. В результате тех обстрелов погибли дети», — заявила Кристель Нэан в разговоре с ТАСС. Ранее она заметила, что наемники из Франции вступают в подразделения ВСУ, чтобы управлять гаубицами Caesar. Они также ранее были предоставлены Парижем. В 2023 Украина получила от Франции шесть TRF1, снятых с вооружения, и 30 САУ Caesar. Такие данные тогда приводило французское минобороны. В 2024 году министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что новые поставки Caesar начнутся до нового года. Донецк неоднократно обстреливался военными Украины. Последние самые мощные были в январе 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказало, как за 10 лет изменились обстрелы главного города ДНР. *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...