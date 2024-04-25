Во Франции подтвердили, что ВСУ бьют из ее гаубиц по мирным жителям России

Французские гаубицы TRF1 используются для ударов по мирным жителям ДНР. Их применяют подразделения националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом заявила независимый военный корреспондент из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан.
«Мы знаем, что „Азов“ использовал 155-мм гаубицы TRF1 для обстрела мирных жителей Донецка и Макеевки. В результате тех обстрелов погибли дети», — заявила Кристель Нэан в разговоре с ТАСС.
Ранее она заметила, что наемники из Франции вступают в подразделения ВСУ, чтобы управлять гаубицами Caesar. Они также ранее были предоставлены Парижем.
В 2023 Украина получила от Франции шесть TRF1, снятых с вооружения, и 30 САУ Caesar. Такие данные тогда приводило французское минобороны. В 2024 году министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что новые поставки Caesar начнутся до нового года.
Донецк неоднократно обстреливался военными Украины. Последние самые мощные были в январе 2024 года. Ранее URA.RU подробно рассказало, как за 10 лет изменились обстрелы главного города ДНР.
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России
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