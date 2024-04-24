Свердловские трассы замело снегом, включая федеральную между Екатеринбургом и Тюменью. Из-за непогоды экипажи ДПС работают в усиленном режиме на нескольких участках дорог, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идет обильный снегопад, видимость ограничена. Наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — следует из сообщения.
В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация возле Артемовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололед, а также на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест. Инспекторы проводят патрулирование опасных участков с включенными маяками, предупреждая автомобилистов об осложнении дорожной ситуации.
К вечеру 25 апреля на Среднем Урале закончится снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, с усилением влияния антициклона фронт будет размываться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!