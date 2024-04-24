24 апреля 2024

ГИБДД выпустила срочное обращение к свердловчанам из-за снегопада. Фото

ГИБДД: трассы Свердловской области сильно замело снегом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На опасных участках дежурят экипажи ДПС
На опасных участках дежурят экипажи ДПС Фото:

Свердловские трассы замело снегом, включая федеральную между Екатеринбургом и Тюменью. Из-за непогоды экипажи ДПС работают в усиленном режиме на нескольких участках дорог, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идет обильный снегопад, видимость ограничена. Наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация возле Артемовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололед, а также на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест. Инспекторы проводят патрулирование опасных участков с включенными маяками, предупреждая автомобилистов об осложнении дорожной ситуации.

К вечеру 25 апреля на Среднем Урале закончится снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, с усилением влияния антициклона фронт будет размываться.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские трассы замело снегом, включая федеральную между Екатеринбургом и Тюменью. Из-за непогоды экипажи ДПС работают в усиленном режиме на нескольких участках дорог, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идет обильный снегопад, видимость ограничена. Наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация возле Артемовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололед, а также на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест. Инспекторы проводят патрулирование опасных участков с включенными маяками, предупреждая автомобилистов об осложнении дорожной ситуации. К вечеру 25 апреля на Среднем Урале закончится снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, с усилением влияния антициклона фронт будет размываться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...