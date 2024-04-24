ГИБДД выпустила срочное обращение к свердловчанам из-за снегопада. Фото

ГИБДД: трассы Свердловской области сильно замело снегом

25 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

На опасных участках дежурят экипажи ДПС Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Свердловские трассы замело снегом, включая федеральную между Екатеринбургом и Тюменью. Из-за непогоды экипажи ДПС работают в усиленном режиме на нескольких участках дорог, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идет обильный снегопад, видимость ограничена. Наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация возле Артемовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололед, а также на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест. Инспекторы проводят патрулирование опасных участков с включенными маяками, предупреждая автомобилистов об осложнении дорожной ситуации. К вечеру 25 апреля на Среднем Урале закончится снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, с усилением влияния антициклона фронт будет размываться. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские трассы замело снегом, включая федеральную между Екатеринбургом и Тюменью. Из-за непогоды экипажи ДПС работают в усиленном режиме на нескольких участках дорог, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В районе Камышлова на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень идет обильный снегопад, видимость ограничена. Наряды ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — следует из сообщения. В ведомстве отметили, что аналогичная ситуация возле Артемовска на трассе «Обход села Покровское» — там образовался гололед, а также на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Белоярский — Асбест. Инспекторы проводят патрулирование опасных участков с включенными маяками, предупреждая автомобилистов об осложнении дорожной ситуации. К вечеру 25 апреля на Среднем Урале закончится снегопад. По словам синоптика Алексея Пулина, с усилением влияния антициклона фронт будет размываться.