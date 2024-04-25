Диетолог рассказала, какой сыр может быть вредным для здоровья

Диетолог Игнатикова: жирные сорта сыра вредны для хронических больных
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Ферма в Сажино. Свердловская область, сыр, сыр на тарелке
Игнатикова посоветовала употреблять в день не более 50 грамм желтого жирного сыра в сутки Фото:

Жирные сорта сыра, например, маасдам и гауда, вредны для людей с артериальной гипертензией, гастритом в стадии обострения и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Желтые сыры, такие как гауда или маасдам, — достаточно жирные. <…> Людям с избыточной массой тела, ожирением, с артериальной гипертензией, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, с желчнокаменной болезнью или гастритом в стадии обострения, жирный сыр противопоказан. Почки у нас не любят соль, поэтому людям, которые страдают хроническими заболеваниями этого органа, сыр тоже нужно ограничивать», — заявила Игнатикова. Ее слова передает радио Sputnik.

Врач отметила, что в жирных сортах сыра содержится от 20% до 50% насыщенных жиров. Его чрезмерное употребление приводит к повышенному холестерину в организме. Также в таких сырах содержится много соли, которая приводит к задержке воды в организме, повышению артериального давления и появлению отеков.

Игнатикова порекомендовала употреблять желтые жирные сыры в количестве не более 30-50 грамм в день. Большее количество продукта приводит к откладыванию жиров в жировых депо и повышению калорийности пищи.

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Жирные сорта сыра, например, маасдам и гауда, вредны для людей с артериальной гипертензией, гастритом в стадии обострения и людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Желтые сыры, такие как гауда или маасдам, — достаточно жирные. <…> Людям с избыточной массой тела, ожирением, с артериальной гипертензией, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, с желчнокаменной болезнью или гастритом в стадии обострения, жирный сыр противопоказан. Почки у нас не любят соль, поэтому людям, которые страдают хроническими заболеваниями этого органа, сыр тоже нужно ограничивать», — заявила Игнатикова. Ее слова передает радио Sputnik. Врач отметила, что в жирных сортах сыра содержится от 20% до 50% насыщенных жиров. Его чрезмерное употребление приводит к повышенному холестерину в организме. Также в таких сырах содержится много соли, которая приводит к задержке воды в организме, повышению артериального давления и появлению отеков. Игнатикова порекомендовала употреблять желтые жирные сыры в количестве не более 30-50 грамм в день. Большее количество продукта приводит к откладыванию жиров в жировых депо и повышению калорийности пищи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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