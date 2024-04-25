Общество Севастопольскую бухту закрыли для водного транспорта 25 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 + Проход судов по Севастопольской бухте временно закрыт Фото: Виталий Страхов © URA.RU Через Севастопольскую бухту закрыто движение водного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. «Рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Организовывается работа компенсационных автобусов… с площадей Нахимова и Захарова», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее также появились сообщения о закрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Через Севастопольскую бухту закрыто движение водного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. «Рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Организовывается работа компенсационных автобусов… с площадей Нахимова и Захарова», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее также появились сообщения о закрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям