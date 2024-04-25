Севастопольскую бухту закрыли для водного транспорта

Проход судов по Севастопольской бухте временно закрыт
Через Севастопольскую бухту закрыто движение водного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
«Рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Организовывается работа компенсационных автобусов… с площадей Нахимова и Захарова», — сказано в
Ранее также появились сообщения о закрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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