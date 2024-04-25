Севастопольскую бухту закрыли для водного транспорта

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Проход судов по Севастопольской бухте временно закрыт Фото:

Через Севастопольскую бухту закрыто движение водного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

«Рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Организовывается работа компенсационных автобусов… с площадей Нахимова и Захарова», — сказано в telegram-канале ведомства.

Ранее также появились сообщения о закрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Через Севастопольскую бухту закрыто движение водного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. «Рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Организовывается работа компенсационных автобусов… с площадей Нахимова и Захарова», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее также появились сообщения о закрытии движения по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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