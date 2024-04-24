24 апреля 2024

Главу Соликамска нашли на родине губернатора Махонина

На пост главы Соликамска претендует глава Чердынского округа Батагова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, батагова анна
Анна Батагова не стала отвечать на вопрос, поступали ли ей такие предложения Фото:

Главным претендентом на пост мэра Соликамска является глава Чердынского округа Анна Батагова. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Губернатор Дмитрий Махонин является уроженцем п. Рябинино Чердынского округа, там у него живет мама. Глава региона часто бывает на родине.

«Сейчас она проходит все необходимые согласования. Но в целом вопрос почти решен», — рассказал инсайдер.

Анна Батагова стала главой Чердыни в конце 2020 года. До этого она была заместителем мэра территории по развитию инфраструктуры. Сама Батагова назвала информацию о переходе в Соликамск слухами. «Я работаю на благо Чердынского округа», — отметила она. В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU к моменту публикации. Пост главы Соликамска, третьего по числу жителей города в Прикамье, стал вакантен с 24 апреля. Занимавший его Евгений Самоуков ушел по собственному желанию после коммунального ЧП зимой.

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Главным претендентом на пост мэра Соликамска является глава Чердынского округа Анна Батагова. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Губернатор Дмитрий Махонин является уроженцем п. Рябинино Чердынского округа, там у него живет мама. Глава региона часто бывает на родине. «Сейчас она проходит все необходимые согласования. Но в целом вопрос почти решен», — рассказал инсайдер. Анна Батагова стала главой Чердыни в конце 2020 года. До этого она была заместителем мэра территории по развитию инфраструктуры. Сама Батагова назвала информацию о переходе в Соликамск слухами. «Я работаю на благо Чердынского округа», — отметила она. В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU к моменту публикации. Пост главы Соликамска, третьего по числу жителей города в Прикамье, стал вакантен с 24 апреля. Занимавший его Евгений Самоуков ушел по собственному желанию после коммунального ЧП зимой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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