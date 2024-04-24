Главу Соликамска нашли на родине губернатора Махонина

Главным претендентом на пост мэра Соликамска является глава Чердынского округа Анна Батагова. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Губернатор Дмитрий Махонин является уроженцем п. Рябинино Чердынского округа, там у него живет мама. Глава региона часто бывает на родине.
«Сейчас она проходит все необходимые согласования. Но в целом вопрос почти решен», — рассказал инсайдер.
Анна Батагова стала главой Чердыни в конце 2020 года. До этого она была заместителем мэра территории по развитию инфраструктуры. Сама Батагова назвала информацию о переходе в Соликамск слухами. «Я работаю на благо Чердынского округа», — отметила она. В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU к моменту публикации. Пост главы Соликамска, третьего по числу жителей города в Прикамье, стал вакантен с 24 апреля. Занимавший его Евгений Самоуков ушел по собственному желанию после коммунального ЧП зимой.
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Главным претендентом на пост мэра Соликамска является глава Чердынского округа Анна Батагова. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. Губернатор Дмитрий Махонин является уроженцем п. Рябинино Чердынского округа, там у него живет мама. Глава региона часто бывает на родине. «Сейчас она проходит все необходимые согласования. Но в целом вопрос почти решен», — рассказал инсайдер. Анна Батагова стала главой Чердыни в конце 2020 года. До этого она была заместителем мэра территории по развитию инфраструктуры. Сама Батагова назвала информацию о переходе в Соликамск слухами. «Я работаю на благо Чердынского округа», — отметила она. В пресс-службе администрации губернатора не ответили на запрос URA.RU к моменту публикации. Пост главы Соликамска, третьего по числу жителей города в Прикамье, стал вакантен с 24 апреля. Занимавший его Евгений Самоуков ушел по собственному желанию после коммунального ЧП зимой.