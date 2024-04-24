В Пермском крае возобновились путешествия на вертолетах

Жители Пермского края снова могут отправиться в путешествие по региону и за его пределы на вертолете. Об этом сообщил директор Центра развития туризма региона Константин Тиминский.
«В Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края. Также полеты будут совершаться по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми», — передает telegram-канал «ТАСС / Урал+» слова Тиминского.
Он также добавил, что в 2024 году в Пермском крае ожидается около миллиона туристов. Такие показатели планируют достичь за счет развития экологического, семейного и промышленного туризма.
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Жители Пермского края снова могут отправиться в путешествие по региону и за его пределы на вертолете. Об этом сообщил директор Центра развития туризма региона Константин Тиминский. «В Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края. Также полеты будут совершаться по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми», — передает telegram-канал «ТАСС / Урал+» слова Тиминского. Он также добавил, что в 2024 году в Пермском крае ожидается около миллиона туристов. Такие показатели планируют достичь за счет развития экологического, семейного и промышленного туризма.