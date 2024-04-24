24 апреля 2024

В Пермском крае возобновились путешествия на вертолетах

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Повседневная жизнь. Пермь, тайга, вид с вертолета, вертолетные перевозки, край земли
На вертолете туристов доставят на Маньпупунер Фото:

Жители Пермского края снова могут отправиться в путешествие по региону и за его пределы на вертолете. Об этом сообщил директор Центра развития туризма региона Константин Тиминский.

«В Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края. Также полеты будут совершаться по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми», — передает telegram-канал «ТАСС / Урал+» слова Тиминского.

Он также добавил, что в 2024 году в Пермском крае ожидается около миллиона туристов. Такие показатели планируют достичь за счет развития экологического, семейного и промышленного туризма.

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Жители Пермского края снова могут отправиться в путешествие по региону и за его пределы на вертолете. Об этом сообщил директор Центра развития туризма региона Константин Тиминский. «В Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края. Также полеты будут совершаться по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми», — передает telegram-канал «ТАСС / Урал+» слова Тиминского. Он также добавил, что в 2024 году в Пермском крае ожидается около миллиона туристов. Такие показатели планируют достичь за счет развития экологического, семейного и промышленного туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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