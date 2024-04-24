«Уралкалий» претендует на шестой мандат в пермском заксобрании

25 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Директор компании по GR поборется за мандат депутата Фото: Илья Московец © URA.RU Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский подал заявку на участие в праймериз «Единой России» на довыборы в заксобрание Пермского края по округу №12. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Сейчас у «Уралкалия» в краевом парламенте — пять депутатов. «Пять человек заявились на участие в предварительном голосовании по довыборам в Заксобрание Пермского края. Среди них — Калинский Олег, директор по взаимодействию с органами власти ПАО „Уралкалий“», — говорится в сообщении. Также на участие в праймериз по округу №12 претендуют начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин, артист МАУК «Драматический театр „Бенефис“ для детей и молодежи» г. Березники Денис Богатырев, студент ПГНИУ Виктор Пестряков, главный специалист организационного отдела администрации Соликамского городского округа Юлия Торопова. Они лично подали документы в региональный исполком партии. Сейчас «Уралкалий» в заксобрании представляют председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин (округ №13), директор по производству Евгений Зыбин (округ №14), директор по безопасности Андрей Силаев (округ №15), директор по спорту АО «ОХК «Уралхим» и директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин (округ №25), заместитель директора по взаимодействию с органами власти Эдуард Аветисян (по спискам «Единой России»). Гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, который считался основным претендентом на мандат по округу №12, ставший вакантным после смерти президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, не стал подавать документы на участие в праймериз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский подал заявку на участие в праймериз «Единой России» на довыборы в заксобрание Пермского края по округу №12. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Сейчас у «Уралкалия» в краевом парламенте — пять депутатов. «Пять человек заявились на участие в предварительном голосовании по довыборам в Заксобрание Пермского края. Среди них — Калинский Олег, директор по взаимодействию с органами власти ПАО „Уралкалий“», — говорится в сообщении. Также на участие в праймериз по округу №12 претендуют начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин, артист МАУК «Драматический театр „Бенефис“ для детей и молодежи» г. Березники Денис Богатырев, студент ПГНИУ Виктор Пестряков, главный специалист организационного отдела администрации Соликамского городского округа Юлия Торопова. Они лично подали документы в региональный исполком партии. Сейчас «Уралкалий» в заксобрании представляют председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин (округ №13), директор по производству Евгений Зыбин (округ №14), директор по безопасности Андрей Силаев (округ №15), директор по спорту АО «ОХК «Уралхим» и директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин (округ №25), заместитель директора по взаимодействию с органами власти Эдуард Аветисян (по спискам «Единой России»). Гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, который считался основным претендентом на мандат по округу №12, ставший вакантным после смерти президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, не стал подавать документы на участие в праймериз.