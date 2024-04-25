Глава Росатома заявил о рисках для ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

25 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Постоянные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС вызывают озабоченность у «Росатома», сообщили Мишустину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под постоянными обстрелами ВСУ, что создает большие риски безопасности. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи 25 апреля. «Вопросы, которые там возникают по Запорожской АЭС, находятся в зоне постоянного внимания корпорации „Росатом“ и правительства. Как там обстоят дела и что делается в новых регионах вашей компанией?» — задал вопрос главе «Росатома» Мишустин. Единственное, что вызывает озабоченность, судя по ответу Лихачева, — периодические обстрелы станции со стороны ВСУ. «У нас были прилеты за последнюю неделю и на крышу учебно-тренировочного комплекса, и на крышу 6-го энергоблока. Все это фиксируется представителями МАГАТЭ», — выразил озабоченность главе правительства Лихачев. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24». Несмотря на то, что обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии незначительные, отметил руководитель «Росатома», поскольку на самой ЗАЭС проведены значительные работы по безопасности станции. Все блоки работают в режиме «холодного останова», расширены системы физической защиты корпусов АЭС и расположенных вокруг хранилищ с ядерным топливом. «Станция оснащена системой борьбы с беспилотными аппаратами. После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции», — с уверенностью заявил Лихачев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под постоянными обстрелами ВСУ, что создает большие риски безопасности. Об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи 25 апреля. «Вопросы, которые там возникают по Запорожской АЭС, находятся в зоне постоянного внимания корпорации „Росатом“ и правительства. Как там обстоят дела и что делается в новых регионах вашей компанией?» — задал вопрос главе «Росатома» Мишустин. Единственное, что вызывает озабоченность, судя по ответу Лихачева, — периодические обстрелы станции со стороны ВСУ. «У нас были прилеты за последнюю неделю и на крышу учебно-тренировочного комплекса, и на крышу 6-го энергоблока. Все это фиксируется представителями МАГАТЭ», — выразил озабоченность главе правительства Лихачев. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24». Несмотря на то, что обстрелы сохраняются, риски ядерной аварии незначительные, отметил руководитель «Росатома», поскольку на самой ЗАЭС проведены значительные работы по безопасности станции. Все блоки работают в режиме «холодного останова», расширены системы физической защиты корпусов АЭС и расположенных вокруг хранилищ с ядерным топливом. «Станция оснащена системой борьбы с беспилотными аппаратами. После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции», — с уверенностью заявил Лихачев.