Экс-депутат Госдумы Пашин возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска

25 апреля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин не раз принимал участие в выборах различного уровня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Экс-депутат Государственной Думы РФ, секретарь Челябинского регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин возглавит партийные списки на выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU источники. «Пашин возглавит списки ЛДПР на выборах в гордуму. Он известен в регионе, хорошая узнаваемость. Поэтому принято такое решение», — сообщили в отделении. Сам Пашин в разговоре с URA.RU отказался комментировать предстоящие выборы в гордуму. «Все решения по выборам будут приниматься на партийном съезде. Озвучивать что-либо сейчас преждевременно», — заявил он. До 2021 года Пашин был депутатом Госдумы по спискам ЛДПР по Челябинской и Курганской областям. Затем он вошел в состав заксобрания, где состоит в двух комитетах заксобрания — по ЖКХ и по экологии. С 2021 года Пашин руководит региональным отделением партии. Выборы в городскую думу Челябинска состоятся 8 сентября. Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 12 по спискам и 25 по одномандатным округам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат Государственной Думы РФ, секретарь Челябинского регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин возглавит партийные списки на выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU источники. «Пашин возглавит списки ЛДПР на выборах в гордуму. Он известен в регионе, хорошая узнаваемость. Поэтому принято такое решение», — сообщили в отделении. Сам Пашин в разговоре с URA.RU отказался комментировать предстоящие выборы в гордуму. «Все решения по выборам будут приниматься на партийном съезде. Озвучивать что-либо сейчас преждевременно», — заявил он. До 2021 года Пашин был депутатом Госдумы по спискам ЛДПР по Челябинской и Курганской областям. Затем он вошел в состав заксобрания, где состоит в двух комитетах заксобрания — по ЖКХ и по экологии. С 2021 года Пашин руководит региональным отделением партии. Выборы в городскую думу Челябинска состоятся 8 сентября. Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 12 по спискам и 25 по одномандатным округам.