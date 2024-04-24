24 апреля 2024

Экс-депутат Госдумы Пашин возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Пашин подает документы в кандидаты на пост губернатора. Челябинск, портрет, пашин виталий
Виталий Пашин не раз принимал участие в выборах различного уровня Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Экс-депутат Государственной Думы РФ, секретарь Челябинского регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин возглавит партийные списки на выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU источники.

«Пашин возглавит списки ЛДПР на выборах в гордуму. Он известен в регионе, хорошая узнаваемость. Поэтому принято такое решение», — сообщили в отделении. Сам Пашин в разговоре с URA.RU отказался комментировать предстоящие выборы в гордуму.

«Все решения по выборам будут приниматься на партийном съезде. Озвучивать что-либо сейчас преждевременно», — заявил он.

До 2021 года Пашин был депутатом Госдумы по спискам ЛДПР по Челябинской и Курганской областям. Затем он вошел в состав заксобрания, где состоит в двух комитетах заксобрания — по ЖКХ и по экологии. С 2021 года Пашин руководит региональным отделением партии.

Выборы в городскую думу Челябинска состоятся 8 сентября. Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 12 по спискам и 25 по одномандатным округам.

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Экс-депутат Государственной Думы РФ, секретарь Челябинского регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин возглавит партийные списки на выборах в гордуму Челябинска. Об этом URA.RU источники. «Пашин возглавит списки ЛДПР на выборах в гордуму. Он известен в регионе, хорошая узнаваемость. Поэтому принято такое решение», — сообщили в отделении. Сам Пашин в разговоре с URA.RU отказался комментировать предстоящие выборы в гордуму. «Все решения по выборам будут приниматься на партийном съезде. Озвучивать что-либо сейчас преждевременно», — заявил он. До 2021 года Пашин был депутатом Госдумы по спискам ЛДПР по Челябинской и Курганской областям. Затем он вошел в состав заксобрания, где состоит в двух комитетах заксобрания — по ЖКХ и по экологии. С 2021 года Пашин руководит региональным отделением партии. Выборы в городскую думу Челябинска состоятся 8 сентября. Челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 12 по спискам и 25 по одномандатным округам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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