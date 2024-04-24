Дума Кургана перенесла время заседания после поручения Путина провести выборы

25 апреля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Городская дума Кургана перенесла заседание 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Курганская городская дума перенесла время заседания после поручения президента РФ Владимира Путина провести выборы мэра, которое он озвучил 24 апреля на совещании по ликвидации паводка. Изменения во времени проведения заседания заметил корреспондент URA.RU. Источники, связанные с местными властями, отмечают, что, несмотря на это, повестка осталась неизменной. «Днем ранее — 24 апреля — заседание думы было перенесено на следующий день в 14:15 часов. Но уже 25 апреля с утра, после вчерашнего совещания с Путиным, время заседания перенесли на час — в 15:15», — отметил журналист. При этом источники URA.RU сообщили, что повестка заседания остается та же, а время было перенесено, чтобы собрать достаточное количество депутатов, не имеющих возможность прийти раньше. Ранее URA.RU писало, что Путин на совещании поинтересовался у врип мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города. После этого президент поручил властям и губернатору провести выборы градоначальника. Ранее данные мероприятия были перенесены из-за того, что кандидаты должны предоставить необходимые документы для выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская городская дума перенесла время заседания после поручения президента РФ Владимира Путина провести выборы мэра, которое он озвучил 24 апреля на совещании по ликвидации паводка. Изменения во времени проведения заседания заметил корреспондент URA.RU. Источники, связанные с местными властями, отмечают, что, несмотря на это, повестка осталась неизменной. «Днем ранее — 24 апреля — заседание думы было перенесено на следующий день в 14:15 часов. Но уже 25 апреля с утра, после вчерашнего совещания с Путиным, время заседания перенесли на час — в 15:15», — отметил журналист. При этом источники URA.RU сообщили, что повестка заседания остается та же, а время было перенесено, чтобы собрать достаточное количество депутатов, не имеющих возможность прийти раньше. Ранее URA.RU писало, что Путин на совещании поинтересовался у врип мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города. После этого президент поручил властям и губернатору провести выборы градоначальника. Ранее данные мероприятия были перенесены из-за того, что кандидаты должны предоставить необходимые документы для выборов.