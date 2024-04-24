Путин потерял главу Кургана и потребовал провести выборы мэра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин заметил, что в Кургане нужно провести выборы главы города Фото:

Президент России Владимир Путин поручил провести выборы главы Кургана. Это произошло в ходе совещания по ситуации с паводком в Кургане и других регионах. Трансляцию совещания вел один из федеральных каналов.

Вопрос возник после доклада врип главы Анастасии Аргышевой. «А где у вас глава? <…> Надо проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать», — заметил президент.

Путин узнавал у заместителя главы Кургана, где во время паводка находится непосредственно глава муниципалитета. Возникла пауза. После этого в разговор вступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он объяснил, что мэр ушла в отставку, а Аргушева — исполняет полномочия. После этого Путин заметил, что необходимо провести выборы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут избрать главу города. Депутаты объяснили это тем, что у кандидатов не хватило необходимых документов. На пост претендуют три человека, среди них заместитель главы города Аргышева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил провести выборы главы Кургана. Это произошло в ходе совещания по ситуации с паводком в Кургане и других регионах. Трансляцию совещания вел один из федеральных каналов. Вопрос возник после доклада врип главы Анастасии Аргышевой. «А где у вас глава? <…> Надо проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать», — заметил президент. Путин узнавал у заместителя главы Кургана, где во время паводка находится непосредственно глава муниципалитета. Возникла пауза. После этого в разговор вступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он объяснил, что мэр ушла в отставку, а Аргушева — исполняет полномочия. После этого Путин заметил, что необходимо провести выборы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут избрать главу города. Депутаты объяснили это тем, что у кандидатов не хватило необходимых документов. На пост претендуют три человека, среди них заместитель главы города Аргышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...