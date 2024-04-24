Президент России Владимир Путин поручил провести выборы главы Кургана. Это произошло в ходе совещания по ситуации с паводком в Кургане и других регионах. Трансляцию совещания вел один из федеральных каналов.
Вопрос возник после доклада врип главы Анастасии Аргышевой. «А где у вас глава? <…> Надо проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать», — заметил президент.
Путин узнавал у заместителя главы Кургана, где во время паводка находится непосредственно глава муниципалитета. Возникла пауза. После этого в разговор вступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он объяснил, что мэр ушла в отставку, а Аргушева — исполняет полномочия. После этого Путин заметил, что необходимо провести выборы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут избрать главу города. Депутаты объяснили это тем, что у кандидатов не хватило необходимых документов. На пост претендуют три человека, среди них заместитель главы города Аргышева.
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