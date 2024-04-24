24 апреля 2024

Вице-премьер РФ отметил темпы строительства второго моста через Обь в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин отметил важность строительства нового моста через Обь рядом с Сургутом Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил темпы строительства второго моста через Обь рядом с Сургутом. Он отметил значимость транспортного объекта в масштабах страны.

«Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его строительство идет с опережением графика. Значение моста нельзя переоценить как для города, так и для всего региона и России в целом: он имеет стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами», — подчеркнул Хуснуллин, говорится в публикации на официальном сайте правительства.

Объект поможет перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с двухполосного моста им. Валентина Солохина (Югорский мост), который расположен на 20 км ниже по течению. Трасса, ведущая к новому мостовому переходу, позволит направить основной поток автомобилей в объезд Сургута. «Новый мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард и Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный коридор», — добавил вице-премьер.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о завершении очередного этапа строительства нового моста через Обь. Строители установили все опоры мостового перехода и приступили к монтажу пролетов.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил темпы строительства второго моста через Обь рядом с Сургутом. Он отметил значимость транспортного объекта в масштабах страны. «Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его строительство идет с опережением графика. Значение моста нельзя переоценить как для города, так и для всего региона и России в целом: он имеет стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами», — подчеркнул Хуснуллин, говорится в публикации на официальном сайте правительства. Объект поможет перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с двухполосного моста им. Валентина Солохина (Югорский мост), который расположен на 20 км ниже по течению. Трасса, ведущая к новому мостовому переходу, позволит направить основной поток автомобилей в объезд Сургута. «Новый мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард и Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный коридор», — добавил вице-премьер. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о завершении очередного этапа строительства нового моста через Обь. Строители установили все опоры мостового перехода и приступили к монтажу пролетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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