Вице-премьер РФ отметил темпы строительства второго моста через Обь в Сургуте

25 апреля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин отметил важность строительства нового моста через Обь рядом с Сургутом Фото: Георгий Бергал © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил темпы строительства второго моста через Обь рядом с Сургутом. Он отметил значимость транспортного объекта в масштабах страны. «Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его строительство идет с опережением графика. Значение моста нельзя переоценить как для города, так и для всего региона и России в целом: он имеет стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами», — подчеркнул Хуснуллин, говорится в публикации на официальном сайте правительства. Объект поможет перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с двухполосного моста им. Валентина Солохина (Югорский мост), который расположен на 20 км ниже по течению. Трасса, ведущая к новому мостовому переходу, позволит направить основной поток автомобилей в объезд Сургута. «Новый мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард и Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный коридор», — добавил вице-премьер. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о завершении очередного этапа строительства нового моста через Обь. Строители установили все опоры мостового перехода и приступили к монтажу пролетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил темпы строительства второго моста через Обь рядом с Сургутом. Он отметил значимость транспортного объекта в масштабах страны. «Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его строительство идет с опережением графика. Значение моста нельзя переоценить как для города, так и для всего региона и России в целом: он имеет стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами», — подчеркнул Хуснуллин, говорится в публикации на официальном сайте правительства. Объект поможет перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с двухполосного моста им. Валентина Солохина (Югорский мост), который расположен на 20 км ниже по течению. Трасса, ведущая к новому мостовому переходу, позволит направить основной поток автомобилей в объезд Сургута. «Новый мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард и Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный коридор», — добавил вице-премьер. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о завершении очередного этапа строительства нового моста через Обь. Строители установили все опоры мостового перехода и приступили к монтажу пролетов.