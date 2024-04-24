Губернатор Комарова рассказала о завершении важного этапа строительства второго моста через Обь

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что строители второго моста через Обь в Сургуте завершили установку всех опор мостового перехода. Возведение важного транспортного объекта ведется с опережением установленных контрактом сроков.
«Строительство стратегического объекта для России — второго моста через Обь в Сургуте (нацпроект „Безопасные качественные дороги“) — ведем с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Возведены все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 39,75%», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.
В настоящее время строители монтируют пролеты моста. В 2024 году подрядчики планируют уложить земляное полотно автодороги и частично сделать асфальтовое покрытие. Стройка ведется круглосуточно. Завершить строительство собираются в 2025 году.
Мостовой переход будет состоять из восьми объектов: собственно моста через Обь длиной 1,7 км, трех путепроводов, которые уже построены на 80%, четырех малых мостов (строительство двух из них — на завершающей стадии). Возводит объект подрядная организация АО «Мостострой-11».
Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Азат Ислаев проконтролировал процесс строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект поможет сократить путь между Сургутом, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском.
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