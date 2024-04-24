24 апреля 2024

Губернатор Комарова рассказала о завершении важного этапа строительства второго моста через Обь

Строительство нового моста возле Сургута идет с опережением установленных сроков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Сургут, мост через обь
Второй мост через Обь в Сургуте готов почти на 40% Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что строители второго моста через Обь в Сургуте завершили установку всех опор мостового перехода. Возведение важного транспортного объекта ведется с опережением установленных контрактом сроков.

«Строительство стратегического объекта для России — второго моста через Обь в Сургуте (нацпроект „Безопасные качественные дороги“) — ведем с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Возведены все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 39,75%», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.

В настоящее время строители монтируют пролеты моста. В 2024 году подрядчики планируют уложить земляное полотно автодороги и частично сделать асфальтовое покрытие. Стройка ведется круглосуточно. Завершить строительство собираются в 2025 году.

Мостовой переход будет состоять из восьми объектов: собственно моста через Обь длиной 1,7 км, трех путепроводов, которые уже построены на 80%, четырех малых мостов (строительство двух из них — на завершающей стадии). Возводит объект подрядная организация АО «Мостострой-11».

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Азат Ислаев проконтролировал процесс строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект поможет сократить путь между Сургутом, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что строители второго моста через Обь в Сургуте завершили установку всех опор мостового перехода. Возведение важного транспортного объекта ведется с опережением установленных контрактом сроков. «Строительство стратегического объекта для России — второго моста через Обь в Сургуте (нацпроект „Безопасные качественные дороги“) — ведем с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Возведены все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 39,75%», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. В настоящее время строители монтируют пролеты моста. В 2024 году подрядчики планируют уложить земляное полотно автодороги и частично сделать асфальтовое покрытие. Стройка ведется круглосуточно. Завершить строительство собираются в 2025 году. Мостовой переход будет состоять из восьми объектов: собственно моста через Обь длиной 1,7 км, трех путепроводов, которые уже построены на 80%, четырех малых мостов (строительство двух из них — на завершающей стадии). Возводит объект подрядная организация АО «Мостострой-11». Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Азат Ислаев проконтролировал процесс строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект поможет сократить путь между Сургутом, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...