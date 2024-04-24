Губернатор Комарова рассказала о завершении важного этапа строительства второго моста через Обь

Строительство нового моста возле Сургута идет с опережением установленных сроков

25 апреля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Второй мост через Обь в Сургуте готов почти на 40% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что строители второго моста через Обь в Сургуте завершили установку всех опор мостового перехода. Возведение важного транспортного объекта ведется с опережением установленных контрактом сроков. «Строительство стратегического объекта для России — второго моста через Обь в Сургуте (нацпроект „Безопасные качественные дороги“) — ведем с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Возведены все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 39,75%», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. В настоящее время строители монтируют пролеты моста. В 2024 году подрядчики планируют уложить земляное полотно автодороги и частично сделать асфальтовое покрытие. Стройка ведется круглосуточно. Завершить строительство собираются в 2025 году. Мостовой переход будет состоять из восьми объектов: собственно моста через Обь длиной 1,7 км, трех путепроводов, которые уже построены на 80%, четырех малых мостов (строительство двух из них — на завершающей стадии). Возводит объект подрядная организация АО «Мостострой-11». Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Азат Ислаев проконтролировал процесс строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект поможет сократить путь между Сургутом, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что строители второго моста через Обь в Сургуте завершили установку всех опор мостового перехода. Возведение важного транспортного объекта ведется с опережением установленных контрактом сроков. «Строительство стратегического объекта для России — второго моста через Обь в Сургуте (нацпроект „Безопасные качественные дороги“) — ведем с опережением сроков, предусмотренных госконтрактом. Возведены все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 39,75%», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. В настоящее время строители монтируют пролеты моста. В 2024 году подрядчики планируют уложить земляное полотно автодороги и частично сделать асфальтовое покрытие. Стройка ведется круглосуточно. Завершить строительство собираются в 2025 году. Мостовой переход будет состоять из восьми объектов: собственно моста через Обь длиной 1,7 км, трех путепроводов, которые уже построены на 80%, четырех малых мостов (строительство двух из них — на завершающей стадии). Возводит объект подрядная организация АО «Мостострой-11». Ранее URA.RU писало, что вице-губернатору ХМАО Азат Ислаев проконтролировал процесс строительства второго моста через Обь в районе Сургута. Объект поможет сократить путь между Сургутом, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском.