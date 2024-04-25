Семью погибшего челябинского бойца СВО лишат выплат из-за бросившего отца

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Выплату в размере одного миллиона рублей отменят, если родные обратятся в суд Фото:

Семья погибшего 20-летнего участника спецоперации из села Миасское Красноармейского района Челябинской области лишится региональной выплаты из-за отца, который бросил четверых детей 10 лет назад. Нюансы закона рассказали URA.RU в региональном минсоце.

«Брат погибшего может обратиться в судебные органы с иском о признании отца недостойным наследником. В случае принятия соответствующего судебного решения в областной единовременной выплате отцу будет отказано. При этом выплату не смогут получить другие родственники, так как в соответствии с областным законодательством братьям и сестрам такая выплата не предоставляется», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В областном минсоце пояснили, что в нашем регионе установлена единовременная выплата в связи с гибелью на СВО военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Размер выплаты составляет один миллион рублей, который делится в равных долях между родителями, супругой (супругом) и детьми (независимо от их возраста).

«Как пояснил брат, у погибшего военнослужащего из членов семьи, которые имеют право на выплату, есть только отец. Но он длительное время участия в жизни погибшего сына не принимал и с ним не контактировал», — добавили в минсоце.

Ранее URA.RU сообщало, что семья героя СВО, награжденного орденом Мужества посмертно, считает несправедливым направление выплат отцу солдата за гибель сына, так как он ушел 10 лет назад. Семьи и детей у челябинца не было, а мама скончалась от онкологического заболевания. URA.RU также направило запрос по выплатам пособий в страховую компанию «СОГАЗ». К моменту подготовки новости ответ на них не поступал.

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Семья погибшего 20-летнего участника спецоперации из села Миасское Красноармейского района Челябинской области лишится региональной выплаты из-за отца, который бросил четверых детей 10 лет назад. Нюансы закона рассказали URA.RU в региональном минсоце. «Брат погибшего может обратиться в судебные органы с иском о признании отца недостойным наследником. В случае принятия соответствующего судебного решения в областной единовременной выплате отцу будет отказано. При этом выплату не смогут получить другие родственники, так как в соответствии с областным законодательством братьям и сестрам такая выплата не предоставляется», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В областном минсоце пояснили, что в нашем регионе установлена единовременная выплата в связи с гибелью на СВО военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Размер выплаты составляет один миллион рублей, который делится в равных долях между родителями, супругой (супругом) и детьми (независимо от их возраста). «Как пояснил брат, у погибшего военнослужащего из членов семьи, которые имеют право на выплату, есть только отец. Но он длительное время участия в жизни погибшего сына не принимал и с ним не контактировал», — добавили в минсоце. Ранее URA.RU сообщало, что семья героя СВО, награжденного орденом Мужества посмертно, считает несправедливым направление выплат отцу солдата за гибель сына, так как он ушел 10 лет назад. Семьи и детей у челябинца не было, а мама скончалась от онкологического заболевания. URA.RU также направило запрос по выплатам пособий в страховую компанию «СОГАЗ». К моменту подготовки новости ответ на них не поступал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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