Семья погибшего на СВО челябинца возмущена выплатой денег бросившему детей отцу. Фото

23 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Отец, не принимавший участия в содержании и воспитании четверых детей, может получить все выплаты после гибели сына Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области семья 20-летнего участника спецоперации, награжденного орденом Мужества посмертно, возмущена направлением выплаты за гибель сына отцу, который бросил четверых детей десять лет назад. Об этом URA.RU рассказал брат погибшего челябинца Владислав. «Мой брат Евгений ушел добровольцем на фронт, а затем там подписал контракт для того, чтобы помочь маме, которая страдала от онкологического заболевания. Семьей он к тому моменту не обзавелся, а мама скончалась. Федеральные и региональные выплаты по закону достанутся отцу, который бросил нас с мамой, которая одна поднимала четверых детей», — уточнил URA.RU брат погибшего героя. Семья погибшего бойца считает несправедливым, что после десяти лет отсутствия их отец получит все средства. Брат мужчины обратился к адвокату для того, чтобы приостановить выплату до разбирательства. «Женьке было 10, когда отец ушел из семьи. После школы он выучился водить тяжелый тягач, отправился служить на Сахалин, а после этого пошел сражаться за свободу России, как это делали наши прадеды. Он был пулеметчиком и участвовал во взятии Кременной, за что получил медаль „За боевые отличия“, стал командиром отделения при взятии Авдеевки, за ним шли 40-летние мужчины. Вернулся лишь на похороны мамы», — рассказал URA.RU Владислав. После Авдеевки отделение Евгения отправилось на следующее задание, когда на них напали дроны. В это время он находился на броне, боевой товарищ погиб сразу, а Евгений скончался позже от потери крови. После похорон Евгения отец сразу заявился на получение выплат. URA.RU направило запросы по выплатам пособий в региональный минсоц и страховую компанию «СОГАЗ», к моменту подготовки новости ответы на них не поступали. Ранее в Миассе суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе спецоперации. На этом настояла мать погибшего контрактника, так как отец длительное время не занимался содержанием и воспитанием ребенка. Владислав и его брат Евгений, погибший на СВО Фото из архива семьи Евгений погиб после взятия Авдевки Фото из архива семьи Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области семья 20-летнего участника спецоперации, награжденного орденом Мужества посмертно, возмущена направлением выплаты за гибель сына отцу, который бросил четверых детей десять лет назад. Об этом URA.RU рассказал брат погибшего челябинца Владислав. «Мой брат Евгений ушел добровольцем на фронт, а затем там подписал контракт для того, чтобы помочь маме, которая страдала от онкологического заболевания. Семьей он к тому моменту не обзавелся, а мама скончалась. Федеральные и региональные выплаты по закону достанутся отцу, который бросил нас с мамой, которая одна поднимала четверых детей», — уточнил URA.RU брат погибшего героя. Семья погибшего бойца считает несправедливым, что после десяти лет отсутствия их отец получит все средства. Брат мужчины обратился к адвокату для того, чтобы приостановить выплату до разбирательства. «Женьке было 10, когда отец ушел из семьи. После школы он выучился водить тяжелый тягач, отправился служить на Сахалин, а после этого пошел сражаться за свободу России, как это делали наши прадеды. Он был пулеметчиком и участвовал во взятии Кременной, за что получил медаль „За боевые отличия“, стал командиром отделения при взятии Авдеевки, за ним шли 40-летние мужчины. Вернулся лишь на похороны мамы», — рассказал URA.RU Владислав. После Авдеевки отделение Евгения отправилось на следующее задание, когда на них напали дроны. В это время он находился на броне, боевой товарищ погиб сразу, а Евгений скончался позже от потери крови. После похорон Евгения отец сразу заявился на получение выплат. URA.RU направило запросы по выплатам пособий в региональный минсоц и страховую компанию «СОГАЗ», к моменту подготовки новости ответы на них не поступали. Ранее в Миассе суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе спецоперации. На этом настояла мать погибшего контрактника, так как отец длительное время не занимался содержанием и воспитанием ребенка.