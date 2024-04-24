Какие территории Курганской области освободились от воды. Карта

В курганских округах начало отступать наводнение

25 апреля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Разрушительное наводнение постепенно покидает Курганскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области несколько территорий освободились от воды. Есть также округ, в котором разрушительное наводнение полностью отступило. URA.RU наглядно показывает, где в Курганской области сходит на нет масштабный паводок, который считают одним из самых крупных в истории региона. «В Кургане с начала паводкового периода у нас было 1 045 домов. В Кетовском районе — 939, а в Звериноголовском — 329. Здесь объекты освободились от воды и начинается обследование. В Притобольном муниципальном округе домов были затоплены 49 домов. Один из них пока освободился тоже. В Целинном округе 13 домов, все освободились от воды. В Куртамышском округе 57 домов и 20 освободились», — такие данные привел министр строительства РФ Ирек Файзуллин во время отчета перед президентом Владимиром Путиным. При этом, угроза затопления в некоторых муниципалитетах сохраняются. URA.RU ранее сообщало, что в Белозерском муниципальном округе возможно подтопление. Власти призывали эвакуироваться населенные пункты Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Это связано с тем, что так называемая «голова» паводка из Кургана пошла в сторону Белозерского округа. В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Все главные события, связанные с уровнем воды, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU. В Курганской области остаются затопленные территории, но появляются и те, кто освободился от воды Карта: URA.RU, портал @2ГИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области несколько территорий освободились от воды. Есть также округ, в котором разрушительное наводнение полностью отступило. URA.RU наглядно показывает, где в Курганской области сходит на нет масштабный паводок, который считают одним из самых крупных в истории региона. «В Кургане с начала паводкового периода у нас было 1 045 домов. В Кетовском районе — 939, а в Звериноголовском — 329. Здесь объекты освободились от воды и начинается обследование. В Притобольном муниципальном округе домов были затоплены 49 домов. Один из них пока освободился тоже. В Целинном округе 13 домов, все освободились от воды. В Куртамышском округе 57 домов и 20 освободились», — такие данные привел министр строительства РФ Ирек Файзуллин во время отчета перед президентом Владимиром Путиным. При этом, угроза затопления в некоторых муниципалитетах сохраняются. URA.RU ранее сообщало, что в Белозерском муниципальном округе возможно подтопление. Власти призывали эвакуироваться населенные пункты Белозерское, Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Это связано с тем, что так называемая «голова» паводка из Кургана пошла в сторону Белозерского округа. В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Все главные события, связанные с уровнем воды, узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.