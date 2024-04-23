Паводок в Курганской области пошел на убыль: жители ждут спада воды и выплат. Онлайн-трансляция

Паводок в Курганской области пошел на убыль

24 апреля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Курганцы ждут ухода большой воды из рек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По состоянию на 24 апреля небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Как проходит в Зауралье четвертая неделя большой воды — в нашей онлайн-трансляции. 12:48 Уровень воды в Курганских реках постепенно снижается — курганский ЦГМС. В большинстве рек Курганской области паводок пошел на спад Курганский ЦГМС . 12:47 За прошедшие сутки в 5 муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский) в 16 населенных пунктах от воды освободилось 48 жилых домов, 36 приусадебных участков, 1 участок автомобильной дороги. По состоянию на 24 апреля, остаются подтопленными в 7-и муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2113 жилых и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог — ГУ МЧС по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продолжается паводок. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По состоянию на 24 апреля небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Как проходит в Зауралье четвертая неделя большой воды — в нашей онлайн-трансляции. 12:48 24.04.2024 Уровень воды в Курганских реках постепенно снижается — курганский ЦГМС. 12:47 24.04.2024 За прошедшие сутки в 5 муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский) в 16 населенных пунктах от воды освободилось 48 жилых домов, 36 приусадебных участков, 1 участок автомобильной дороги. По состоянию на 24 апреля, остаются подтопленными в 7-и муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2113 жилых и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог — ГУ МЧС по Курганской области