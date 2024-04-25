Член Союза борьбы за трезвость: запрет на продажу алкоголя в мае не решит проблему

Общественник Головин: ограничивать продажу алкоголя нужно в течение всего года

25 апреля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

В РФ нужно увеличить количество часов, когда нельзя продавать алкоголь, отметил Андрей Головин Фото: Размик Закарян © URA.RU Запрет на продажу алкоголя в майские праздники неэффективное решение, люди найдут, где и как купить спиртные напитки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор «Евразийской ассоциации здоровья», член правления Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников. Речь шла об ограничениях с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Отмечается, что в майские праздники ежегодно увеличивается число травм и отравлений по вине алкоголя, количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также ухудшается криминогенная обстановка. Статья по теме Как не сорваться при отказе от алкоголя «Потребление алкоголя в стране растет. На сегодняшний день заражены алкоголизмом все слои населения. Если еще в советское время женщины и дети не были склонны к этой проблеме, то сейчас даже детсадовцы знают, что такое алкоголь. Поэтому если просто запретить его продажу на майские праздники, люди найдут где, как и когда его приобрести. Это только частичное и не очень эффективное решение проблемы. Вводить ограничения на продажу алкоголя надо в течении всего года. Нужно увеличить количество часов, в которые его нельзя продавать», — заявил Андрей Головин. Член правления Союза борьбы за народную трезвость добавил, что также продавать алкоголь необходимо в больших магазинах. «Можно сделать шире трезвое пространство, то есть увеличить расстояние между алкогольными магазинами и социальными, спортивными, другими объектами. Можно поменять сам формат продажи. Пусть алкоголь продается в больших магазинах, на огражденных территориях, чтобы избежать соблазна купить его. В маленьких павильонах его реализацию вообще нужно запретить. В России за год погибает от употребления спиртных напитков больше людей, чем в условиях СВО», — подчеркнул он. Нужно уменьшать не только количество предложений на рынке спиртной продукции, но и снижать спрос с помощью антиалкогольных роликов, добавил Головин. «Только лишь запреты никогда не дают долгосрочного эффекта, тут поможет комплексная работа. Нужно снизить не только предложения, но и спрос. Населению должны говорить правду, что алкоголь — это продукт наркотического яда, от которого гибнут люди. Когда на центральных телеканалах показывали антиалкогольные ролики, количество продаж такой продукции начало снижаться. Активная пропаганда играет большую роль. А когда человек задумается и захочет изменить свое отношение к алкоголю, ему должны предоставить психологическую помощь, чтобы в дальнейшем поддерживать его в трезвом решении», — объяснил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет на продажу алкоголя в майские праздники неэффективное решение, люди найдут, где и как купить спиртные напитки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор «Евразийской ассоциации здоровья», член правления Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников. Речь шла об ограничениях с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Отмечается, что в майские праздники ежегодно увеличивается число травм и отравлений по вине алкоголя, количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также ухудшается криминогенная обстановка. «Потребление алкоголя в стране растет. На сегодняшний день заражены алкоголизмом все слои населения. Если еще в советское время женщины и дети не были склонны к этой проблеме, то сейчас даже детсадовцы знают, что такое алкоголь. Поэтому если просто запретить его продажу на майские праздники, люди найдут где, как и когда его приобрести. Это только частичное и не очень эффективное решение проблемы. Вводить ограничения на продажу алкоголя надо в течении всего года. Нужно увеличить количество часов, в которые его нельзя продавать», — заявил Андрей Головин. Член правления Союза борьбы за народную трезвость добавил, что также продавать алкоголь необходимо в больших магазинах. «Можно сделать шире трезвое пространство, то есть увеличить расстояние между алкогольными магазинами и социальными, спортивными, другими объектами. Можно поменять сам формат продажи. Пусть алкоголь продается в больших магазинах, на огражденных территориях, чтобы избежать соблазна купить его. В маленьких павильонах его реализацию вообще нужно запретить. В России за год погибает от употребления спиртных напитков больше людей, чем в условиях СВО», — подчеркнул он. Нужно уменьшать не только количество предложений на рынке спиртной продукции, но и снижать спрос с помощью антиалкогольных роликов, добавил Головин. «Только лишь запреты никогда не дают долгосрочного эффекта, тут поможет комплексная работа. Нужно снизить не только предложения, но и спрос. Населению должны говорить правду, что алкоголь — это продукт наркотического яда, от которого гибнут люди. Когда на центральных телеканалах показывали антиалкогольные ролики, количество продаж такой продукции начало снижаться. Активная пропаганда играет большую роль. А когда человек задумается и захочет изменить свое отношение к алкоголю, ему должны предоставить психологическую помощь, чтобы в дальнейшем поддерживать его в трезвом решении», — объяснил эксперт.