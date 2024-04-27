МЧС отправило челябинцев жарить шашлыки на дачи

28 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

МЧС запретило жарить шашлыки в восьми муниципалитетах Челябинской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU В восьми муниципалитетах Челябинской области введен особый противопожарный режим, поэтому запрещено жарить шашлыки в лесу либо у водоема. Об этом накануне майских праздников сообщил URA.RU заместитель главного Государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов. Пожарные инспекторы рекомендуют челябинцам использовать мангал только в частном секторе или специально оборудованных местах. «В восьми муниципалитетах Челябинской области введен особый противопожарный режим, который запрещает приготовление пищи на открытом огне. Использовать мангалы можно только на территории частного сектора с полным соблюдением мер противопожарной безопасности, а также в специально оборудованных для этого местах», — пояснил URA.RU Смирнов. В региональном МЧС уточнили, что к 25 апреля особый противопожарный режим введен на территории вокруг Челябинска: это Аргаяшский, Сосновский, Чебаркульский, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский районы, а также Копейский и Кыштымский городские округа. В этих районах выезд на шашлыки в лес или на озеро грозит штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. «Жарить мясо и овощи можно на садовом участке или территории частного дома. Мангал должен находиться в пяти метрах от хозпостроек и домов, в радиусе двух метров от него необходимо очистить площадь от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов», — добавил Смирнов. Инспектор настоятельно порекомендовал использовать для приготовления шашлыка готовый древесный уголь. По опыту сотрудников МЧС, наваленные горкой ветки и поленья могут привести к неконтролируемому распространению искр. Кроме того, разжигать мангалы запрещено при скорости ветра более 10 метров в секунду, а сам огонь нельзя оставлять без присмотра. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. Туристам запретили разводить костры в лесу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В восьми муниципалитетах Челябинской области введен особый противопожарный режим, поэтому запрещено жарить шашлыки в лесу либо у водоема. Об этом накануне майских праздников сообщил URA.RU заместитель главного Государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов. Пожарные инспекторы рекомендуют челябинцам использовать мангал только в частном секторе или специально оборудованных местах. «В восьми муниципалитетах Челябинской области введен особый противопожарный режим, который запрещает приготовление пищи на открытом огне. Использовать мангалы можно только на территории частного сектора с полным соблюдением мер противопожарной безопасности, а также в специально оборудованных для этого местах», — пояснил URA.RU Смирнов. В региональном МЧС уточнили, что к 25 апреля особый противопожарный режим введен на территории вокруг Челябинска: это Аргаяшский, Сосновский, Чебаркульский, Еткульский, Красноармейский, Кунашакский районы, а также Копейский и Кыштымский городские округа. В этих районах выезд на шашлыки в лес или на озеро грозит штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. «Жарить мясо и овощи можно на садовом участке или территории частного дома. Мангал должен находиться в пяти метрах от хозпостроек и домов, в радиусе двух метров от него необходимо очистить площадь от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов», — добавил Смирнов. Инспектор настоятельно порекомендовал использовать для приготовления шашлыка готовый древесный уголь. По опыту сотрудников МЧС, наваленные горкой ветки и поленья могут привести к неконтролируемому распространению искр. Кроме того, разжигать мангалы запрещено при скорости ветра более 10 метров в секунду, а сам огонь нельзя оставлять без присмотра. Ранее URA.RU сообщало о том, что с 15 апреля в регионе действует пожароопасный сезон. Туристам запретили разводить костры в лесу.