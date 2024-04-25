В Челябинске перенесли концерт JONY

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, микрофон, дом печати, вокал, tesla boy, певец, руки
Новая дата концерта пока неизвестна Фото:

Концерт певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске, запланированный на 3 мая, перенесен на осень. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт JONY, запланированный на 3 мая, переносится на осень. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.

Изменение даты мероприятия произошло в связи с просьбами перенести концерт из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства, сообщил URA.RU организатор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске, запланированный на 3 мая, перенесен на осень. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт JONY, запланированный на 3 мая, переносится на осень. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении. Изменение даты мероприятия произошло в связи с просьбами перенести концерт из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства, сообщил URA.RU организатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...