В Челябинске перенесли концерт JONY

Новая дата концерта пока неизвестна
Концерт певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске, запланированный на 3 мая, перенесен на осень. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт JONY, запланированный на 3 мая, переносится на осень. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.
Изменение даты мероприятия произошло в связи с просьбами перенести концерт из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства, сообщил URA.RU организатор.
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