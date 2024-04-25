В Челябинске перенесли концерт JONY

Новая дата концерта пока неизвестна Фото: Дарья Попова © URA.RU

Концерт певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске, запланированный на 3 мая, перенесен на осень. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт JONY, запланированный на 3 мая, переносится на осень. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении.

Изменение даты мероприятия произошло в связи с просьбами перенести концерт из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства, сообщил URA.RU организатор.