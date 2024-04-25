Силуанов анонсировал изменения в налоговой системе России

В РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — заявил Силуанов, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии.
Ранее Силуанов сообщил, что в конце 2023 года сбор налога на сверхприбыль в РФ составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Он также отмечал, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила.
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