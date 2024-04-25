Силуанов анонсировал изменения в налоговой системе России

25 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил, что в середине мая начнутся обсуждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — заявил Силуанов, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии. Ранее Силуанов сообщил, что в конце 2023 года сбор налога на сверхприбыль в РФ составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Он также отмечал, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — заявил Силуанов, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии. Ранее Силуанов сообщил, что в конце 2023 года сбор налога на сверхприбыль в РФ составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Он также отмечал, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила.