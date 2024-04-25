Силуанов анонсировал изменения в налоговой системе России

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Визит Силуанова. Курган, силуанов антон
Антон Силуанов сообщил, что в середине мая начнутся обсуждения Фото:

В РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — заявил Силуанов, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии.

Ранее Силуанов сообщил, что в конце 2023 года сбор налога на сверхприбыль в РФ составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Он также отмечал, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила.

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В РФ необходимо провести «налоговую донастройку». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — заявил Силуанов, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы успеть принять новые меры в рамках весенней сессии. Ранее Силуанов сообщил, что в конце 2023 года сбор налога на сверхприбыль в РФ составил 315 миллиарда рублей при ожидавшихся 300 миллиардах. Он также отмечал, что ведомство не планирует в ближайшее время менять конструкцию бюджетного правила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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