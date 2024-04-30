Где пройдут церковные службы на Пасху в Екатеринбурге

В Екатеринбурге главная пасхальная служба пройдет в Свято-Троицком соборе

01 мая 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Службы во всех храмах Екатеринбургской митрополии начнутся в одно время Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 Пасха является самым важным праздником для христиан и входит в тройку самых популярных в России (по данным ВЦИОМ). В этом году православная Пасха отмечается 5 мая. URA.RU подготовило подборку храмов в Екатеринбурге, куда можно прийти на службу. Главное пасхальное богослужение начнется 4 мая в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, его возглавит митрополит Евгений. На службе можно присутствовать лично или посмотреть трансляцию на телеканалах «Союз», «4 канал» и ОТВ. В это же время ночные богослужения начнутся во всех храмах региона. В Екатеринбурге можно посетить пасхальную полунощницу в следующих местах: Александро-Невский собор, Благовещенская церковь Святых Божиих строителей, Вознесенская церковь, храм святого Серафима Саровского, храм святого Серафима Саровского, храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Марка Киево-Печерского, храм Рождества Христова, храм во имя святителя Николая Чудотворца. Также 5 мая в 16:00 начнется великая Пасхальная вечерня, после — крестный ход. Традиционно он пройдет от кафедрального собора на Розы Люксембург, 57а по улицам Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачева и завершится в Храме на Крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пасха является самым важным праздником для христиан и входит в тройку самых популярных в России (по данным ВЦИОМ). В этом году православная Пасха отмечается 5 мая. URA.RU подготовило подборку храмов в Екатеринбурге, куда можно прийти на службу. Главное пасхальное богослужение начнется 4 мая в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, его возглавит митрополит Евгений. На службе можно присутствовать лично или посмотреть трансляцию на телеканалах «Союз», «4 канал» и ОТВ. В это же время ночные богослужения начнутся во всех храмах региона. В Екатеринбурге можно посетить пасхальную полунощницу в следующих местах: Александро-Невский собор, Благовещенская церковь Святых Божиих строителей, Вознесенская церковь, храм святого Серафима Саровского, храм святого Серафима Саровского, храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Марка Киево-Печерского, храм Рождества Христова, храм во имя святителя Николая Чудотворца. Также 5 мая в 16:00 начнется великая Пасхальная вечерня, после — крестный ход. Традиционно он пройдет от кафедрального собора на Розы Люксембург, 57а по улицам Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачева и завершится в Храме на Крови.