Где пройдут церковные службы на Пасху в Екатеринбурге

Пасха является самым важным праздником для христиан и входит в тройку самых популярных в России (по данным ВЦИОМ). В этом году православная Пасха отмечается 5 мая. URA.RU подготовило подборку храмов в Екатеринбурге, куда можно прийти на службу.
Главное пасхальное богослужение начнется 4 мая в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, его возглавит митрополит Евгений. На службе можно присутствовать лично или посмотреть трансляцию на телеканалах «Союз», «4 канал» и ОТВ. В это же время ночные богослужения начнутся во всех храмах региона.
В Екатеринбурге можно посетить пасхальную полунощницу в следующих местах: Александро-Невский собор, Благовещенская церковь Святых Божиих строителей, Вознесенская церковь, храм святого Серафима Саровского, храм святого Серафима Саровского, храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Марка Киево-Печерского, храм Рождества Христова, храм во имя святителя Николая Чудотворца.
Также 5 мая в 16:00 начнется великая Пасхальная вечерня, после — крестный ход. Традиционно он пройдет от кафедрального собора на Розы Люксембург, 57а по улицам Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачева и завершится в Храме на Крови.
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