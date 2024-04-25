Представлена программа Дягилевского фестиваля — 2024 в Перми

Оркестр дирижера Курентзиса откроет 20 июня Дягилевский фестиваль в Перми

25 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Дягилевский фестиваль в Перми пройдет с 20 по 29 июня (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дягилевский фестиваль-2024 откроется в Перми 20 июня концертом musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса. В рамках культурного события состоится сразу несколько премьер, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Откроется фестиваль 20 июня концертом musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). Будет исполнено одно из самых значимых духовных произведений XVIII века — „Страсти по Матфею“ Иоганна Себастьяна Баха», — сообщается на сайте. Музыканты исполнят произведение, используя барочные смычки и жильные струны, которые дают «специфическое мягкое звучание». Зрителей ждут три оперные премьеры — «Страсть» (16+) французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» (16+) Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта. Последняя прозвучит в новой версии. В программе фестиваля, завершится который 29 июня, несколько концертов и перфомансов. Билеты на события основной программы Дягилевского фестиваля появятся в продаже 16 мая в 14.00 по пермскому времени (в 12.00 по московскому времени), уточняют организаторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дягилевский фестиваль-2024 откроется в Перми 20 июня концертом musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса. В рамках культурного события состоится сразу несколько премьер, сообщается на сайте правительства Пермского края. «Откроется фестиваль 20 июня концертом musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). Будет исполнено одно из самых значимых духовных произведений XVIII века — „Страсти по Матфею“ Иоганна Себастьяна Баха», — сообщается на сайте. Музыканты исполнят произведение, используя барочные смычки и жильные струны, которые дают «специфическое мягкое звучание». Зрителей ждут три оперные премьеры — «Страсть» (16+) французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» (16+) Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» (18+) Вольфганга Амадея Моцарта. Последняя прозвучит в новой версии. В программе фестиваля, завершится который 29 июня, несколько концертов и перфомансов. Билеты на события основной программы Дягилевского фестиваля появятся в продаже 16 мая в 14.00 по пермскому времени (в 12.00 по московскому времени), уточняют организаторы.