Спикер свердловской думы избежал товарищеского суда за избиение коллеги

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Больной вопрос блокирует лояльное председателю-единороссу большинство Фото:

Депутаты гордумы Ревды (Свердловская область) отказались наказывать спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), которого в январе вместе с коллегой-однопартийцем Максимом Сладковым суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за избиение депутата Юрия Оносова («Справедливая Россия»). Обстоятельства URA.RU раскрыл источник, близкий к гордуме.

«Первую попытку вынести вопрос на обсуждение [думы] справедливороссы делали еще весной 2023 года, но так как большинство в думе занимает ЕР, его отклонили. После этого было внесено прокурорское представление, вопрос о неэтичном поведении должны были рассмотреть на последнем заседании одной из комиссий 23 апреля. По существу же его не рассмотрели, отклонили», — поделился собеседник.

Мокрецов и Сладков напали на Оносова в фойе Дворца культуры перед заседанием думы в январе 2022-го. Точная причина до сих пор не известна. Суды затянулись на два года, в январе 2024 года Мокрецова и Сладкова признали виновными по административной статье о побоях и выписали штраф. Вопрос корреспондента URA.RU он проигнорировал, сбросив трубку. Также поступил и его коллега Сладков. Юрий Оносов комментировать ситуацию отказался.

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Депутаты гордумы Ревды (Свердловская область) отказались наказывать спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), которого в январе вместе с коллегой-однопартийцем Максимом Сладковым суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за избиение депутата Юрия Оносова («Справедливая Россия»). Обстоятельства URA.RU раскрыл источник, близкий к гордуме. «Первую попытку вынести вопрос на обсуждение [думы] справедливороссы делали еще весной 2023 года, но так как большинство в думе занимает ЕР, его отклонили. После этого было внесено прокурорское представление, вопрос о неэтичном поведении должны были рассмотреть на последнем заседании одной из комиссий 23 апреля. По существу же его не рассмотрели, отклонили», — поделился собеседник. Мокрецов и Сладков напали на Оносова в фойе Дворца культуры перед заседанием думы в январе 2022-го. Точная причина до сих пор не известна. Суды затянулись на два года, в январе 2024 года Мокрецова и Сладкова признали виновными по административной статье о побоях и выписали штраф. Вопрос корреспондента URA.RU он проигнорировал, сбросив трубку. Также поступил и его коллега Сладков. Юрий Оносов комментировать ситуацию отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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