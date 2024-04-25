Спикер свердловской думы избежал товарищеского суда за избиение коллеги

25 апреля 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Больной вопрос блокирует лояльное председателю-единороссу большинство Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутаты гордумы Ревды (Свердловская область) отказались наказывать спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), которого в январе вместе с коллегой-однопартийцем Максимом Сладковым суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за избиение депутата Юрия Оносова («Справедливая Россия»). Обстоятельства URA.RU раскрыл источник, близкий к гордуме. «Первую попытку вынести вопрос на обсуждение [думы] справедливороссы делали еще весной 2023 года, но так как большинство в думе занимает ЕР, его отклонили. После этого было внесено прокурорское представление, вопрос о неэтичном поведении должны были рассмотреть на последнем заседании одной из комиссий 23 апреля. По существу же его не рассмотрели, отклонили», — поделился собеседник. Мокрецов и Сладков напали на Оносова в фойе Дворца культуры перед заседанием думы в январе 2022-го. Точная причина до сих пор не известна. Суды затянулись на два года, в январе 2024 года Мокрецова и Сладкова признали виновными по административной статье о побоях и выписали штраф. Вопрос корреспондента URA.RU он проигнорировал, сбросив трубку. Также поступил и его коллега Сладков. Юрий Оносов комментировать ситуацию отказался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Ревды (Свердловская область) отказались наказывать спикера Андрея Мокрецова («Единая Россия»), которого в январе вместе с коллегой-однопартийцем Максимом Сладковым суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за избиение депутата Юрия Оносова («Справедливая Россия»). Обстоятельства URA.RU раскрыл источник, близкий к гордуме. «Первую попытку вынести вопрос на обсуждение [думы] справедливороссы делали еще весной 2023 года, но так как большинство в думе занимает ЕР, его отклонили. После этого было внесено прокурорское представление, вопрос о неэтичном поведении должны были рассмотреть на последнем заседании одной из комиссий 23 апреля. По существу же его не рассмотрели, отклонили», — поделился собеседник. Мокрецов и Сладков напали на Оносова в фойе Дворца культуры перед заседанием думы в январе 2022-го. Точная причина до сих пор не известна. Суды затянулись на два года, в январе 2024 года Мокрецова и Сладкова признали виновными по административной статье о побоях и выписали штраф. Вопрос корреспондента URA.RU он проигнорировал, сбросив трубку. Также поступил и его коллега Сладков. Юрий Оносов комментировать ситуацию отказался.