Адвокат подтвердил арест счетов замминистра обороны Иванова

25 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Адвокат Денис Балуев подтвердил арест счетов замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. Ранее источники агентства в правоохранительных заявляли, что под арест также попали счета жены Иванова и его детей. «Счета моего подзащитного арестованы», — сообщил Балуев. Адвокат не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, ее сумма может составить более миллиарда рублей. Суд избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя. Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.