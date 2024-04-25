Адвокат подтвердил арест счетов замминистра обороны Иванова

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Ранее СМИ сообщали, что суд арестовал счета жены и детей Тимура Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Адвокат Денис Балуев подтвердил арест счетов замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. Ранее источники агентства в правоохранительных заявляли, что под арест также попали счета жены Иванова и его детей.

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«Счета моего подзащитного арестованы», — сообщил Балуев. Адвокат не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, ее сумма может составить более миллиарда рублей. Суд избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя. Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.

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Адвокат Денис Балуев подтвердил арест счетов замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. Ранее источники агентства в правоохранительных заявляли, что под арест также попали счета жены Иванова и его детей. «Счета моего подзащитного арестованы», — сообщил Балуев. Адвокат не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным ТАСС, ее сумма может составить более миллиарда рублей. Суд избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет до 23 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности своего заместителя. Подробнее об уголовном деле в отношении Иванова — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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