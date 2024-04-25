Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов

О задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Следственный комитет РФ сообщил, что мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. На данный момент замминистра обороны РФ находится под стражей сроком на да месяца. URA.RU рассказывает, как жил, чем известен замминистра и об имуществе Иванова.
Биографическая справка о Тимуре Иванове
Тимур Иванов родился в 1975 году в Москве. Он окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, а затем Международную академию маркетинга и менеджмента. В разные годы занимал ключевые позиции в топливно-энергетическом комплексе и государственных структурах. В мае 2016 года был назначен заместителем министра обороны России.
Задержание Иванова
Замминистра был задержан прямо на рабочем месте. Следствие утверждает, что Иванов не признал свою вину. В ходе оперативной разработки, которая длилась несколько месяцев, были собраны доказательства его причастности к коррупционным схемам. По информации источников, Иванов и его соучастники вступили в преступный сговор для получения имущественных услуг в обмен на лояльность при проведении подрядных работ для нужд Минобороны.
На следующий день после задержания, 24 апреля, суд арестовал Иванова на два месяца. Вместе с ним были арестованы предприниматель, занимающимся выполнением контрактов для Минобороны РФ, Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которые также являются фигурантами дела. Бородин, по данным следствия, давно поддерживает дружеские отношения с Ивановым и его компания регулярно получала госконтракты от военного ведомства.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу немедленно отстранил Иванова от должности. Кроме того, на имущество и счета Иванова и его семьи были наложены аресты. Эквивалент взятки, по предварительным данным, может составить более одного миллиарда рублей.
Люксовое жилье и автомобили
Согласно декларации за 2019 год, Иванов владеет двумя квартирами, одна из которых занимает 300 квадратных метров. Кроме того, на его бывшую жену Светлану зарегистрирован участок площадью 2000 квадратных метров и не менее трех автомобилей премиум-класса. Также в собственности семьи есть квартира в Мексике, оформленная на имя их ребенка.
Дворянская усадьба и светская жизнь
Ивановы известны своим участием в светских мероприятиях и знакомством с известными личностями, включая голливудскую актрису Монику Беллуччи. Светлана Иванова, бывшая жена Тимура, до брака с ним уже владела значительным состоянием, полученным от бывшего супруга-олигарха. Она активно участвовала в светской жизни, владела модными бутиками и вела телепрограмму.
Рост имущества
С 2016 года, когда Иванов был назначен замминистра обороны, его доходы и активы значительно выросли. В этот период он и его супруга приобрели четыре земельных участка, шесть автомобилей, три мотоцикла и семь квартир. Владения Ивановых включают дорогостоящие автомобили такие как Bentley Continental и Aston Martin.
Празднования и отпуска
Ивановы также известны своими шикарными празднованиями и отпусками. Например, день рождения Светланы Ивановой в один год обошелся минимум в 13 миллионов рублей, а отпуск во Франции стоил семье более 18 миллионов рублей.
Владения и доходы
К 2019 году семейный автопарк Ивановых насчитывал 12 машин и мотоциклов. Их недвижимость включала дом площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Согласно налоговой декларации за 2019 год, доход Иванова составил 14,5 миллиона рублей, а общий семейный доход превысил 136 миллионов рублей.
Скрытые активы
Существуют также намеки на возможное наличие незадекларированных активов. Например, усадьба XIX века в Чистом переулке, которая после реставрации была зарегистрирована на юридическое лицо, связанное с Ивановыми. Кроме того, у Иванова есть дальняя дача на берегу Волги площадью около трех тысяч квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.