«Сургутнефтегаз» профинансирует проекты в ХМАО на шесть миллиардов рублей

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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
«Сургутнефтегаз» потратит 6 млрд рублей на социальные проекты в ХМАО Фото:

Власти ХМАО собираются заключить соглашение с «Сургутнефтегазом», которое предусматривает финансирование строительства, ремонта и содержания социальных объектов в ХМАО. Компания планирует потратить на реализацию проектов порядка шести миллиардов рублей.

«Проектом Соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и ПАО „Сургутнефтегаз“ предлагается определить перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2024 год с объемом финансирования 5 796,657 млн. руб. Предложенный для согласования проект позволит организовать дальнейшее взаимодействие в решении приоритетных задач, улучшении качества жизни населения Югры», — указано в документах к заседанию правительства на официальном сайте властей ХМАО.

Соглашение предполагает строительство столовых, общежитий и инженерных систем в ХМАО. Нефтяники профинансируют ремонт дорог в Сургуте и Сургутском районе. Документ предусматривает выделение средств на содержание сквера, санатория, дворца искусств в Сургуте, баз отдыха и спорткомплексов. Решение о подписании соглашения будет принято 26 апреля 2024 года на заседании правительства ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова. Нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе.

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Власти ХМАО собираются заключить соглашение с «Сургутнефтегазом», которое предусматривает финансирование строительства, ремонта и содержания социальных объектов в ХМАО. Компания планирует потратить на реализацию проектов порядка шести миллиардов рублей. «Проектом Соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и ПАО „Сургутнефтегаз“ предлагается определить перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2024 год с объемом финансирования 5 796,657 млн. руб. Предложенный для согласования проект позволит организовать дальнейшее взаимодействие в решении приоритетных задач, улучшении качества жизни населения Югры», — указано в документах к заседанию правительства на официальном сайте властей ХМАО. Соглашение предполагает строительство столовых, общежитий и инженерных систем в ХМАО. Нефтяники профинансируют ремонт дорог в Сургуте и Сургутском районе. Документ предусматривает выделение средств на содержание сквера, санатория, дворца искусств в Сургуте, баз отдыха и спорткомплексов. Решение о подписании соглашения будет принято 26 апреля 2024 года на заседании правительства ХМАО. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова. Нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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