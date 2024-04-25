«Сургутнефтегаз» профинансирует проекты в ХМАО на шесть миллиардов рублей

Власти ХМАО собираются заключить соглашение с «Сургутнефтегазом», которое предусматривает финансирование строительства, ремонта и содержания социальных объектов в ХМАО. Компания планирует потратить на реализацию проектов порядка шести миллиардов рублей.
«Проектом Соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и ПАО „Сургутнефтегаз“ предлагается определить перечень мероприятий по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2024 год с объемом финансирования 5 796,657 млн. руб. Предложенный для согласования проект позволит организовать дальнейшее взаимодействие в решении приоритетных задач, улучшении качества жизни населения Югры», — указано в документах к заседанию правительства на официальном сайте властей ХМАО.
Соглашение предполагает строительство столовых, общежитий и инженерных систем в ХМАО. Нефтяники профинансируют ремонт дорог в Сургуте и Сургутском районе. Документ предусматривает выделение средств на содержание сквера, санатория, дворца искусств в Сургуте, баз отдыха и спорткомплексов. Решение о подписании соглашения будет принято 26 апреля 2024 года на заседании правительства ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова. Нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе.
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