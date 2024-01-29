29 января 2024

Власти ХМАО заключат новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и ННК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Нефтяные компании профинансируют социальные проекты властей ХМАО Фото:

Власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией Эдуарда Худайнатова. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе.

«Югра заключит новые соглашения о сотрудничестве с нефтяными компаниями, среди них — соглашение с ПАО „ЛУКОЙЛ“ на 2024—2028 годы и дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с АО „Независимая нефтегазовая компания“. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, финансируемых компаниями в 2024 году», — сообщил Депнедр ХМАО в своем telegram-канале.

Нефтяники окажут материальную поддержку в реализации социальных программ и инвестиционных проектов. Подписав документ, компании примут на себя обязательства по развитию сырьевой базы округа и совместному решению экологических задач. По мнению властей ХМАО, сотрудничество улучшит инвестиционный климат в регионе и способствует развитию экономики.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме.Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в городе появится ряд спортивных объектов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией Эдуарда Худайнатова. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе. «Югра заключит новые соглашения о сотрудничестве с нефтяными компаниями, среди них — соглашение с ПАО „ЛУКОЙЛ“ на 2024—2028 годы и дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с АО „Независимая нефтегазовая компания“. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, финансируемых компаниями в 2024 году», — сообщил Депнедр ХМАО в своем telegram-канале. Нефтяники окажут материальную поддержку в реализации социальных программ и инвестиционных проектов. Подписав документ, компании примут на себя обязательства по развитию сырьевой базы округа и совместному решению экологических задач. По мнению властей ХМАО, сотрудничество улучшит инвестиционный климат в регионе и способствует развитию экономики. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме.Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в городе появится ряд спортивных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...