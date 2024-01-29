Власти ХМАО заключат новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и ННК

30 января 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Нефтяные компании профинансируют социальные проекты властей ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией Эдуарда Худайнатова. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе. «Югра заключит новые соглашения о сотрудничестве с нефтяными компаниями, среди них — соглашение с ПАО „ЛУКОЙЛ“ на 2024—2028 годы и дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с АО „Независимая нефтегазовая компания“. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, финансируемых компаниями в 2024 году», — сообщил Депнедр ХМАО в своем telegram-канале. Нефтяники окажут материальную поддержку в реализации социальных программ и инвестиционных проектов. Подписав документ, компании примут на себя обязательства по развитию сырьевой базы округа и совместному решению экологических задач. По мнению властей ХМАО, сотрудничество улучшит инвестиционный климат в регионе и способствует развитию экономики. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме.Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в городе появится ряд спортивных объектов.

Власти ХМАО планируют заключить новые соглашения о сотрудничестве с «Лукойлом» и Независимой нефтяной компанией Эдуарда Худайнатова. Окружной департамент недропользования и природных ресурсов сообщил, что нефтяники будут финансировать проекты, реализуемые в регионе. «Югра заключит новые соглашения о сотрудничестве с нефтяными компаниями, среди них — соглашение с ПАО „ЛУКОЙЛ“ на 2024—2028 годы и дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с АО „Независимая нефтегазовая компания“. Документы определят перечень программ, проектов и мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе, финансируемых компаниями в 2024 году», — сообщил Депнедр ХМАО в своем telegram-канале. Нефтяники окажут материальную поддержку в реализации социальных программ и инвестиционных проектов. Подписав документ, компании примут на себя обязательства по развитию сырьевой базы округа и совместному решению экологических задач. По мнению властей ХМАО, сотрудничество улучшит инвестиционный климат в регионе и способствует развитию экономики. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с «Лукойлом» о строительстве детской поликлиники в Когалыме.Также в рамках соглашения с нефтяной компанией в городе появится ряд спортивных объектов.