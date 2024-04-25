Прокурор нагрянул в мэрию Нижневартовска с требованием уволить скандального чиновника

Прокурор Еременко потребовал от мэрии Нижневартовска уволить Федоруса

25 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Скандального чиновника мэрии уличили в трудоустройстве сестры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Прокурор Нижневартовска Александр Еременко нагрянул в мэрию с требованием уволить скандального чиновника Александра Федоруса. Начальник управления спорта взял на работу в подведомственное учреждение родную сестру, и надзорное ведомство выявило конфликт интересов. О визите прокурора URA.RU рассказали источники в местном истеблишменте. «Прокурор Еременко нагрянул в мэрию Нижневартовска с требованием уволить Федоруса по отрицательным основаниям. Также были зачитаны еще ряд представлений об устранении нарушений законодательства, касающихся других сфер работы администрации. Кадровая служба мэрии заявила, что назначила проверку по факту выявленной коррупции», — сообщает инсайдер. Информацию о визите прокурора URA.RU подтвердил депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев, который присутствовал в это время в мэрии и стал свидетелем разбора полетов. В пресс-службу администрации направлен запрос о карьерных перспективах Федоруса. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт интересов Федоруса и его сестры подтвердился. Наталия Даниленко работала заместителем директора одного из спортивных подведов города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Нижневартовска Александр Еременко нагрянул в мэрию с требованием уволить скандального чиновника Александра Федоруса. Начальник управления спорта взял на работу в подведомственное учреждение родную сестру, и надзорное ведомство выявило конфликт интересов. О визите прокурора URA.RU рассказали источники в местном истеблишменте. «Прокурор Еременко нагрянул в мэрию Нижневартовска с требованием уволить Федоруса по отрицательным основаниям. Также были зачитаны еще ряд представлений об устранении нарушений законодательства, касающихся других сфер работы администрации. Кадровая служба мэрии заявила, что назначила проверку по факту выявленной коррупции», — сообщает инсайдер. Информацию о визите прокурора URA.RU подтвердил депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев, который присутствовал в это время в мэрии и стал свидетелем разбора полетов. В пресс-службу администрации направлен запрос о карьерных перспективах Федоруса. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт интересов Федоруса и его сестры подтвердился. Наталия Даниленко работала заместителем директора одного из спортивных подведов города.