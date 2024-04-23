Прокуратура сделала заявление о конфликте интересов скандального чиновника из ХМАО и его сестры

Прокуратура Нижневартовска подтвердила наличие конфликта интересов начальника управления спорта администрации города Александра Федоруса, трудоустроившего свою родную сестру Наталию Даниленко заместителем директора подконтрольного ему МАУ «Дирекция спортивных сооружений» (ДСС — прим. URA.RU). По результатам проверки мэр Дмитрий Кощенко получил представление с требованием изменить формулировку январского увольнения Федоруса по собственному желанию на отставку по отрицательным основаниям.
«По результатам проведенной прокуратурой города проверки по выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции внесено представление главе города Нижневартовска с требованиями об изменении формулировки увольнения Федоруса А.В., которое находится на рассмотрении», — сообщила зампрокурора Нижневартовска Анна Овсянникова. Комментарий был направлен ведомством в ответ на журналистский запрос URA.RU.
Источник в силовых структурах города уточнил, что, по его данным, представление должно быть рассмотрено 25 апреля. «В случае отказа исполнить представление прокуратуры ответственность будет нести уже руководитель, знавший о нарушении, но не устранивший его», — сообщил инсайдер.
Конфликт интересов в мэрии Нижневартовска вскрылся в январе 2024 года. Глава управления спорта, исполнявший в то время обязанности вице-мэра по соцполитике, покинул муниципальную службу, уволившись по собственному желанию, а его сестра Наталия сохранила пост замдиректора ДСС. Проработав некоторое время, она уволилась из дирекции. Точную дату ее отставки глава учреждения Николай Дубаенко отказался сообщить, сославшись в ответе на запрос редакции на «защиту персональных данных работника». После ухода Даниленко Федорус вернулся в администрацию города, вновь заняв пост начальника управления спорта.
В мэрию Нижневартовска и ДСС направлены повторные запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО потребовала изменить формулировку отставки Федоруса на «увольнение по утрате доверия». Инсайд агентства подтвердился.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!