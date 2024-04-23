Прокуратура сделала заявление о конфликте интересов скандального чиновника из ХМАО и его сестры

Прокуратура Нижневартовска потребовала уволить куратора спорта в мэрии Федоруса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовск, администрация нижневартовска
Прокуратура подтвердила конфликт интересов в мэрии Нижневартовска Фото:

Прокуратура Нижневартовска подтвердила наличие конфликта интересов начальника управления спорта администрации города Александра Федоруса, трудоустроившего свою родную сестру Наталию Даниленко заместителем директора подконтрольного ему МАУ «Дирекция спортивных сооружений» (ДСС — прим. URA.RU). По результатам проверки мэр Дмитрий Кощенко получил представление с требованием изменить формулировку январского увольнения Федоруса по собственному желанию на отставку по отрицательным основаниям.

«По результатам проведенной прокуратурой города проверки по выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции внесено представление главе города Нижневартовска с требованиями об изменении формулировки увольнения Федоруса А.В., которое находится на рассмотрении», — сообщила зампрокурора Нижневартовска Анна Овсянникова. Комментарий был направлен ведомством в ответ на журналистский запрос URA.RU.

Источник в силовых структурах города уточнил, что, по его данным, представление должно быть рассмотрено 25 апреля. «В случае отказа исполнить представление прокуратуры ответственность будет нести уже руководитель, знавший о нарушении, но не устранивший его», — сообщил инсайдер.

Конфликт интересов в мэрии Нижневартовска вскрылся в январе 2024 года. Глава управления спорта, исполнявший в то время обязанности вице-мэра по соцполитике, покинул муниципальную службу, уволившись по собственному желанию, а его сестра Наталия сохранила пост замдиректора ДСС. Проработав некоторое время, она уволилась из дирекции. Точную дату ее отставки глава учреждения Николай Дубаенко отказался сообщить, сославшись в ответе на запрос редакции на «защиту персональных данных работника». После ухода Даниленко Федорус вернулся в администрацию города, вновь заняв пост начальника управления спорта.

В мэрию Нижневартовска и ДСС направлены повторные запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО потребовала изменить формулировку отставки Федоруса на «увольнение по утрате доверия». Инсайд агентства подтвердился.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска подтвердила наличие конфликта интересов начальника управления спорта администрации города Александра Федоруса, трудоустроившего свою родную сестру Наталию Даниленко заместителем директора подконтрольного ему МАУ «Дирекция спортивных сооружений» (ДСС — прим. URA.RU). По результатам проверки мэр Дмитрий Кощенко получил представление с требованием изменить формулировку январского увольнения Федоруса по собственному желанию на отставку по отрицательным основаниям. «По результатам проведенной прокуратурой города проверки по выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции внесено представление главе города Нижневартовска с требованиями об изменении формулировки увольнения Федоруса А.В., которое находится на рассмотрении», — сообщила зампрокурора Нижневартовска Анна Овсянникова. Комментарий был направлен ведомством в ответ на журналистский запрос URA.RU. Источник в силовых структурах города уточнил, что, по его данным, представление должно быть рассмотрено 25 апреля. «В случае отказа исполнить представление прокуратуры ответственность будет нести уже руководитель, знавший о нарушении, но не устранивший его», — сообщил инсайдер. Конфликт интересов в мэрии Нижневартовска вскрылся в январе 2024 года. Глава управления спорта, исполнявший в то время обязанности вице-мэра по соцполитике, покинул муниципальную службу, уволившись по собственному желанию, а его сестра Наталия сохранила пост замдиректора ДСС. Проработав некоторое время, она уволилась из дирекции. Точную дату ее отставки глава учреждения Николай Дубаенко отказался сообщить, сославшись в ответе на запрос редакции на «защиту персональных данных работника». После ухода Даниленко Федорус вернулся в администрацию города, вновь заняв пост начальника управления спорта. В мэрию Нижневартовска и ДСС направлены повторные запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО потребовала изменить формулировку отставки Федоруса на «увольнение по утрате доверия». Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...