Прокуратура сделала заявление о конфликте интересов скандального чиновника из ХМАО и его сестры

Прокуратура Нижневартовска потребовала уволить куратора спорта в мэрии Федоруса

Прокуратура подтвердила конфликт интересов в мэрии Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска подтвердила наличие конфликта интересов начальника управления спорта администрации города Александра Федоруса, трудоустроившего свою родную сестру Наталию Даниленко заместителем директора подконтрольного ему МАУ «Дирекция спортивных сооружений» (ДСС — прим. URA.RU). По результатам проверки мэр Дмитрий Кощенко получил представление с требованием изменить формулировку январского увольнения Федоруса по собственному желанию на отставку по отрицательным основаниям.

«По результатам проведенной прокуратурой города проверки по выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции внесено представление главе города Нижневартовска с требованиями об изменении формулировки увольнения Федоруса А.В., которое находится на рассмотрении», — сообщила зампрокурора Нижневартовска Анна Овсянникова. Комментарий был направлен ведомством в ответ на журналистский запрос URA.RU.

Источник в силовых структурах города уточнил, что, по его данным, представление должно быть рассмотрено 25 апреля. «В случае отказа исполнить представление прокуратуры ответственность будет нести уже руководитель, знавший о нарушении, но не устранивший его», — сообщил инсайдер.

Конфликт интересов в мэрии Нижневартовска вскрылся в январе 2024 года. Глава управления спорта, исполнявший в то время обязанности вице-мэра по соцполитике, покинул муниципальную службу, уволившись по собственному желанию, а его сестра Наталия сохранила пост замдиректора ДСС. Проработав некоторое время, она уволилась из дирекции. Точную дату ее отставки глава учреждения Николай Дубаенко отказался сообщить, сославшись в ответе на запрос редакции на «защиту персональных данных работника». После ухода Даниленко Федорус вернулся в администрацию города, вновь заняв пост начальника управления спорта.

В мэрию Нижневартовска и ДСС направлены повторные запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО потребовала изменить формулировку отставки Федоруса на «увольнение по утрате доверия». Инсайд агентства подтвердился.