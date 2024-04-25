Посол РФ раскрыл детали участия России в конференции по Украине в Швейцарии

Сергей Гармонин сообщил, что РФ не участвует в конференции
Россия не примет участие в конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.
«Россия не будет принимать участия в этом мероприятии ни в каком формате», — сообщил Гармонин. Слова передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в мирном саммите. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет смысла, передает деловое издание «Взгляд».
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