25 апреля 2024

Посол РФ раскрыл детали участия России в конференции по Украине в Швейцарии

Посол РФ Гармонин: Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, украина, флаг, герб, stock
Сергей Гармонин сообщил, что РФ не участвует в конференции Фото:

Россия не примет участие в конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

«Россия не будет принимать участия в этом мероприятии ни в каком формате», — сообщил Гармонин. Слова передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в мирном саммите. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет смысла, передает деловое издание «Взгляд».

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Россия не примет участие в конференции по урегулированию ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин. «Россия не будет принимать участия в этом мероприятии ни в каком формате», — сообщил Гармонин. Слова передает РИА Новости. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена участвовать в мирном саммите. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет смысла, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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