Названа точная сумма взятки, которую получил зам Шойгу

«Коммерсант»: силовики оценили сумму взятки Иванову в 1,185 млрд рублей

26 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Замминистра обороны РФ Иванов подозревается в получении взятки на сумму более 1 млрд рублей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Взятка, вменяемая замминистру обороны Тимуру Иванову, в общей сумме составила 1,185 млрд рублей. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Новость по теме Как жил и чем владел арестованный за взятку экс-замминистра обороны Иванов «В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки за этот период, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. При этом коррупционный доход предпринимателя мог оказаться в десять раз большим», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на источники. Иванов задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Сейчас Иванов находится в следственном изоляторе. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отстранил его от должности. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. В рамках дела силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятка, вменяемая замминистру обороны Тимуру Иванову, в общей сумме составила 1,185 млрд рублей. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки за этот период, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. При этом коррупционный доход предпринимателя мог оказаться в десять раз большим», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Иванов задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Сейчас Иванов находится в следственном изоляторе. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отстранил его от должности. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. В рамках дела силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой».