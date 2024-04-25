25 апреля 2024

Названа точная сумма взятки, которую получил зам Шойгу

«Коммерсант»: силовики оценили сумму взятки Иванову в 1,185 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Замминистра обороны РФ Иванов подозревается в получении взятки на сумму более 1 млрд рублей Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Взятка, вменяемая замминистру обороны Тимуру Иванову, в общей сумме составила 1,185 млрд рублей. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

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«В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки за этот период, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. При этом коррупционный доход предпринимателя мог оказаться в десять раз большим», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Иванов задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Сейчас Иванов находится в следственном изоляторе. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отстранил его от должности. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. В рамках дела силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой».

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Взятка, вменяемая замминистру обороны Тимуру Иванову, в общей сумме составила 1,185 млрд рублей. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки за этот период, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. При этом коррупционный доход предпринимателя мог оказаться в десять раз большим», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Иванов задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности. ему вменяют часть 5 статьи 290 УК РФ. Сейчас Иванов находится в следственном изоляторе. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отстранил его от должности. Позже суд арестовал имущество Иванова, рассказал защитник обвиняемого. В рамках дела силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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