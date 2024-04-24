Спасатели показали, как расчищают заторы у моста в Кургане. Видео

Спасатели после паводка откачали воду из трех многоквартирных домов Кургана

25 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Спасатели расчищают заторы в районе Вороновка и откачивают воду из жилых домов курганцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Спасатели МЧС России активно участвуют в ликвидации последствий паводка в Кургане, расчищая заторы у моста, откачивая воду из многоквартирных домов и помогая местному населению. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС по Курганской области. «На территориях, освобождающихся от воды, проводятся дезинфекционные мероприятия. Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, расчищают заторы в реке Тобол в районе подвесного моста в микрорайоне Вороновка. Спасают оставленных в СНТ животных», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». В ходе проводимых работ спасатели также занимаются откачкой воды из подтопленных территорий. Благодаря их усилиям удалось откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов и прилегающих территорий. По данным с канала МЧС, в семи муниципалитетах остаются подтопленными: 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе продолжает снижаться и составляет 920 см, по данным на 8 утра 25 апреля. До этого сообщалось, что узкое и заиленное русло Тобола в восточной части областного центра повлияло на разлив в пойме реки и затопление микрорайонов на правом берегу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России активно участвуют в ликвидации последствий паводка в Кургане, расчищая заторы у моста, откачивая воду из многоквартирных домов и помогая местному населению. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС по Курганской области. «На территориях, освобождающихся от воды, проводятся дезинфекционные мероприятия. Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению, расчищают заторы в реке Тобол в районе подвесного моста в микрорайоне Вороновка. Спасают оставленных в СНТ животных», — сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». В ходе проводимых работ спасатели также занимаются откачкой воды из подтопленных территорий. Благодаря их усилиям удалось откачать свыше 4000 кубических метров воды из подвалов трех многоквартирных и четырех частных жилых домов и прилегающих территорий. По данным с канала МЧС, в семи муниципалитетах остаются подтопленными: 2 112 жилых домов, 6 849 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в Тоболе продолжает снижаться и составляет 920 см, по данным на 8 утра 25 апреля. До этого сообщалось, что узкое и заиленное русло Тобола в восточной части областного центра повлияло на разлив в пойме реки и затопление микрорайонов на правом берегу.