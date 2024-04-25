Курганский водитель автобуса, в котором пострадали дети, избежал тюрьмы

26 апреля 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Суд наказал водителя автобуса, слетевшего в кювет на курганской трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Целинный районный суд (Курганская область) приговорил к ограничению свободы водителя автобуса, в котором трое пассажиров из-за аварии получили тяжкий вред здоровью. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд признал водителя автобуса из села Целинного виновным в нарушении ПДД, из-за чего трое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили в двум годам ограничения свободы с лишением прав на один год», — указано в материалах, опубликованных на сайте суда. Водитель признал вину частично и подал апелляцию. Приговор суда не вступил в законную силу, отмечается на сайте Целинного районного суда. Ранее прокуратура завела уголовное дело из-за аварии на трассе «Курган-Целинное», в результате которой пассажирский автобус с детьми слетел в кювет. Пострадавших детей после ДТП привезли в больницы Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Целинный районный суд (Курганская область) приговорил к ограничению свободы водителя автобуса, в котором трое пассажиров из-за аварии получили тяжкий вред здоровью. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд признал водителя автобуса из села Целинного виновным в нарушении ПДД, из-за чего трое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили в двум годам ограничения свободы с лишением прав на один год», — указано в материалах, опубликованных на сайте суда. Водитель признал вину частично и подал апелляцию. Приговор суда не вступил в законную силу, отмечается на сайте Целинного районного суда. Ранее прокуратура завела уголовное дело из-за аварии на трассе «Курган-Целинное», в результате которой пассажирский автобус с детьми слетел в кювет. Пострадавших детей после ДТП привезли в больницы Кургана.