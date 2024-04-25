25 апреля 2024

Курганский водитель автобуса, в котором пострадали дети, избежал тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд наказал водителя автобуса, слетевшего в кювет на курганской трассе Фото:

Целинный районный суд (Курганская область) приговорил к ограничению свободы водителя автобуса, в котором трое пассажиров из-за аварии получили тяжкий вред здоровью. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд признал водителя автобуса из села Целинного виновным в нарушении ПДД, из-за чего трое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили в двум годам ограничения свободы с лишением прав на один год», — указано в материалах, опубликованных на сайте суда.

Водитель признал вину частично и подал апелляцию. Приговор суда не вступил в законную силу, отмечается на сайте Целинного районного суда.

Ранее прокуратура завела уголовное дело из-за аварии на трассе «Курган-Целинное», в результате которой пассажирский автобус с детьми слетел в кювет. Пострадавших детей после ДТП привезли в больницы Кургана.

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Целинный районный суд (Курганская область) приговорил к ограничению свободы водителя автобуса, в котором трое пассажиров из-за аварии получили тяжкий вред здоровью. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд признал водителя автобуса из села Целинного виновным в нарушении ПДД, из-за чего трое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Мужчину приговорили в двум годам ограничения свободы с лишением прав на один год», — указано в материалах, опубликованных на сайте суда. Водитель признал вину частично и подал апелляцию. Приговор суда не вступил в законную силу, отмечается на сайте Целинного районного суда. Ранее прокуратура завела уголовное дело из-за аварии на трассе «Курган-Целинное», в результате которой пассажирский автобус с детьми слетел в кювет. Пострадавших детей после ДТП привезли в больницы Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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