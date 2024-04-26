США вербуют в России операторов с опытом боевых действий

РИАН: компания из США ищет в России операторов с опытом боевых действий

26 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Умение передвигаться в бронежилете — одно из минимальных требований для кандидата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская медиакомпания ищет в России видеооператоров с опытом боевых действий и умениями передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения. Кандидатам обещают платить 700 долларов в день. Неназванная американская медиакомпания ищет российских специалистов, умеющих снимать видео в условиях боевых действий, передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения, сообщает РИА Новости. В объявлении не уточняется, предстоит кандидатам работать в зоне боевых действий или нет. Рекрутер сообщает, что от работника требуется освещать некие операции в разных районах России. Рабочий день такого специалиста компания оценивает в 700 долларов. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что в США вербуют членов мексиканских и колумбийских картелей для участия в украинском конфликте. По данным СВР, рекрутирование проходит под руководством ФБР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская медиакомпания ищет в России видеооператоров с опытом боевых действий и умениями передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения. Кандидатам обещают платить 700 долларов в день. Неназванная американская медиакомпания ищет российских специалистов, умеющих снимать видео в условиях боевых действий, передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения, сообщает РИА Новости. В объявлении не уточняется, предстоит кандидатам работать в зоне боевых действий или нет. Рекрутер сообщает, что от работника требуется освещать некие операции в разных районах России. Рабочий день такого специалиста компания оценивает в 700 долларов. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что в США вербуют членов мексиканских и колумбийских картелей для участия в украинском конфликте. По данным СВР, рекрутирование проходит под руководством ФБР.