США вербуют в России операторов с опытом боевых действий

РИАН: компания из США ищет в России операторов с опытом боевых действий
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, пресса, бронежилет, армия, защита, снаряжение, экипировка, сибз
Умение передвигаться в бронежилете — одно из минимальных требований для кандидата Фото:

Американская медиакомпания ищет в России видеооператоров с опытом боевых действий и умениями передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения. Кандидатам обещают платить 700 долларов в день.

Неназванная американская медиакомпания ищет российских специалистов, умеющих снимать видео в условиях боевых действий, передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения, сообщает РИА Новости. В объявлении не уточняется, предстоит кандидатам работать в зоне боевых действий или нет.

Рекрутер сообщает, что от работника требуется освещать некие операции в разных районах России. Рабочий день такого специалиста компания оценивает в 700 долларов.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что в США вербуют членов мексиканских и колумбийских картелей для участия в украинском конфликте. По данным СВР, рекрутирование проходит под руководством ФБР.

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Американская медиакомпания ищет в России видеооператоров с опытом боевых действий и умениями передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения. Кандидатам обещают платить 700 долларов в день. Неназванная американская медиакомпания ищет российских специалистов, умеющих снимать видео в условиях боевых действий, передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения, сообщает РИА Новости. В объявлении не уточняется, предстоит кандидатам работать в зоне боевых действий или нет. Рекрутер сообщает, что от работника требуется освещать некие операции в разных районах России. Рабочий день такого специалиста компания оценивает в 700 долларов. Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что в США вербуют членов мексиканских и колумбийских картелей для участия в украинском конфликте. По данным СВР, рекрутирование проходит под руководством ФБР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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