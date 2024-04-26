США вербуют в России операторов с опытом боевых действий

Американская медиакомпания ищет в России видеооператоров с опытом боевых действий и умениями передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения. Кандидатам обещают платить 700 долларов в день.
Неназванная американская медиакомпания ищет российских специалистов, умеющих снимать видео в условиях боевых действий, передвигаться в бронежилете и пользоваться прибором ночного видения, сообщает РИА Новости. В объявлении не уточняется, предстоит кандидатам работать в зоне боевых действий или нет.
Рекрутер сообщает, что от работника требуется освещать некие операции в разных районах России. Рабочий день такого специалиста компания оценивает в 700 долларов.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что в США вербуют членов мексиканских и колумбийских картелей для участия в украинском конфликте. По данным СВР, рекрутирование проходит под руководством ФБР.
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