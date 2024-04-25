Полиция Салехарда задержала банду мошенников, укравших миллионы по всей России

26 апреля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Окружная полиция задержала мошенников, похитивших более трех миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудниками ОМВД России по городу Салехарду задержан подозреваемый в крупном мошенничестве, который украл более трех миллионов рублей. Преступление было предотвращено благодаря оперативной работе полиции, сообщает пресс-служба окружного УМВД. Также были задержаны другие фигуранты этого дела. «В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Москвы, 2001 года рождения, участвовавший в мошеннической схеме с причинением ущерба на сумму более трех миллионов рублей. Злоумышленник был пойман на территории Самарской области», — сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Салехарду на официальном сайте. По данным полиции, злоумышленники, используя мессенджеры, пытались обманом заставить пенсионерку из окружной столицы перевести 1 300 000 рублей на «Безопасный счет». Однако благодаря бдительности родственников и оперативности полиции, деньги удалось сохранить. Подозреваемый, выполнявший роль «курьера», должен был передать денежные средства сообщнику из Московской области. В ходе следствия установлен второй факт совершения этими же злоумышленниками мошенничества, на этот раз в отношении жительницы Москвы, у которой они под предлогом сохранения денежных средств на «Безопасном счете» похитили два миллиона рублей. В апреле 2024 года в ходе следствия, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Салехарду установлена личность третьего фигуранта в деле о мошенничестве. Он давал указания своим сообщникам в ходе совершения преступлений. В Самарской области оперативники задержали жителя Краснодара 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере и мошенничество. Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовные дела в отношении двух соучастников мошенничества уже направлены в суд. Сейчас полиция продолжает работу по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанного. После сбора дополнительных доказательств уголовное дело будет также направлено в суд для рассмотрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудниками ОМВД России по городу Салехарду задержан подозреваемый в крупном мошенничестве, который украл более трех миллионов рублей. Преступление было предотвращено благодаря оперативной работе полиции, сообщает пресс-служба окружного УМВД. Также были задержаны другие фигуранты этого дела. «В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Москвы, 2001 года рождения, участвовавший в мошеннической схеме с причинением ущерба на сумму более трех миллионов рублей. Злоумышленник был пойман на территории Самарской области», — сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Салехарду на официальном сайте. По данным полиции, злоумышленники, используя мессенджеры, пытались обманом заставить пенсионерку из окружной столицы перевести 1 300 000 рублей на «Безопасный счет». Однако благодаря бдительности родственников и оперативности полиции, деньги удалось сохранить. Подозреваемый, выполнявший роль «курьера», должен был передать денежные средства сообщнику из Московской области. В ходе следствия установлен второй факт совершения этими же злоумышленниками мошенничества, на этот раз в отношении жительницы Москвы, у которой они под предлогом сохранения денежных средств на «Безопасном счете» похитили два миллиона рублей. В апреле 2024 года в ходе следствия, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Салехарду установлена личность третьего фигуранта в деле о мошенничестве. Он давал указания своим сообщникам в ходе совершения преступлений. В Самарской области оперативники задержали жителя Краснодара 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере и мошенничество. Избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовные дела в отношении двух соучастников мошенничества уже направлены в суд. Сейчас полиция продолжает работу по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанного. После сбора дополнительных доказательств уголовное дело будет также направлено в суд для рассмотрения.