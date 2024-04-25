25 апреля 2024

Участнику СВО из ЯНАО соцзащита не хотела компенсировать стоимость проезда

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Участнику СВО департамент соцзащиты отказал в компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участнику СВО из ЯНАО социальная защита отказала в компенсации стоимости проезда к месту прохождения службы. В интересах защиты его прав, прокурор Шурышкарского района подал иск в суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что местному жителю, являющемуся участником СВО, региональным департаментом социальной защиты населения отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно к месту прохождения службы. Причиной отказа послужило осуществление проезда за пределами срока очередной служебной командировки», — сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО в официальном telegram-канале.

По результатам проверки, проведенной по жалобе участника СВО, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил требования прокурора. Судебное решение о взыскании стоимости проезда для бойца СВО находится на контроле прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО для участников спецоперации региональные власти установили бесплатный проезд в отпуск и обратно. Дети военнослужащих также могут рассчитывать на компенсацию дорожных расходов.

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Участнику СВО из ЯНАО социальная защита отказала в компенсации стоимости проезда к месту прохождения службы. В интересах защиты его прав, прокурор Шурышкарского района подал иск в суд, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что местному жителю, являющемуся участником СВО, региональным департаментом социальной защиты населения отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно к месту прохождения службы. Причиной отказа послужило осуществление проезда за пределами срока очередной служебной командировки», — сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО в официальном telegram-канале. По результатам проверки, проведенной по жалобе участника СВО, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил требования прокурора. Судебное решение о взыскании стоимости проезда для бойца СВО находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО для участников спецоперации региональные власти установили бесплатный проезд в отпуск и обратно. Дети военнослужащих также могут рассчитывать на компенсацию дорожных расходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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