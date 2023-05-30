30 мая 2023
29 мая 2023

Власти ЯНАО компенсируют участникам СВО и их детям затраты на проезд в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Детям из семей ямальцев, принимающих участие в СВО, компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно Фото:

В ЯНАО для участников спецоперации планируют сделать бесплатный проезд в отпуск и обратно. Также власти вернут стоимость билетов в отпуск детям военнослужащих, сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Артюхов.

«Проработаем с авиакомпанией и возможность бесплатного проезда для наших бойцов, которые приезжают домой в отпуск или улетают обратно на службу. Вернем стоимость билетов в отпуск, приобретенных с 1 мая по 30 сентября, детям участников специальной военной операции», — написал он.

Как уточнили в правительстве региона, мера действует для детей до 18 лет и неработающих и не вступивших в брак студентов до 23 лет. Для возмещения расходов, их размер не должен превышать 30 тысяч рублей. Помимо этого, для семей участников СВО установлены льготные цены на субсидированных и коммерческих рейсах авиакомпании «Ямал».

Ранее сообщалось, что на Ямале по поручения президента страны Владимира Путина в окружной столице открыли филиал центра «Защитники Отечества». Это делалось для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.

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В ЯНАО для участников спецоперации планируют сделать бесплатный проезд в отпуск и обратно. Также власти вернут стоимость билетов в отпуск детям военнослужащих, сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Артюхов. «Проработаем с авиакомпанией и возможность бесплатного проезда для наших бойцов, которые приезжают домой в отпуск или улетают обратно на службу. Вернем стоимость билетов в отпуск, приобретенных с 1 мая по 30 сентября, детям участников специальной военной операции», — написал он. Как уточнили в правительстве региона, мера действует для детей до 18 лет и неработающих и не вступивших в брак студентов до 23 лет. Для возмещения расходов, их размер не должен превышать 30 тысяч рублей. Помимо этого, для семей участников СВО установлены льготные цены на субсидированных и коммерческих рейсах авиакомпании «Ямал». Ранее сообщалось, что на Ямале по поручения президента страны Владимира Путина в окружной столице открыли филиал центра «Защитники Отечества». Это делалось для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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