25 апреля 2024

Нового директора депсоцразвития ХМАО выберут по конкурсу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Правительство ХМАО объявило конкурс на замещение должности директора департамента соцразвития Фото:

Власти ХМАО заявили о старте конкурса на замещение должности директора департамента социального развития. Прием заявок продлится до 13 мая, информация опубликована на сайте правительства округа.

«В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития автономного округа. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на Управленческом портале „Команда Югры“», — указано в публикации.

Кандидаты пройдут несколько этапов проверки. Комиссия оценит их соответствие квалификационным требованиям, личностный и профессиональный потенциал. Также пройдут этапы общественной и экспертной оценки. Окончательное решение о назначении примет губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая проведет собеседование с лидерами отбора.

Ранее URA.RU писало об отставке директора депсоцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Она покинула пост в связи с выходом на пенсию.

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Власти ХМАО заявили о старте конкурса на замещение должности директора департамента социального развития. Прием заявок продлится до 13 мая, информация опубликована на сайте правительства округа. «В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития автономного округа. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на Управленческом портале „Команда Югры“», — указано в публикации. Кандидаты пройдут несколько этапов проверки. Комиссия оценит их соответствие квалификационным требованиям, личностный и профессиональный потенциал. Также пройдут этапы общественной и экспертной оценки. Окончательное решение о назначении примет губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая проведет собеседование с лидерами отбора. Ранее URA.RU писало об отставке директора депсоцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Она покинула пост в связи с выходом на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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