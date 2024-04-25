Нового директора депсоцразвития ХМАО выберут по конкурсу

26 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО объявило конкурс на замещение должности директора департамента соцразвития Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти ХМАО заявили о старте конкурса на замещение должности директора департамента социального развития. Прием заявок продлится до 13 мая, информация опубликована на сайте правительства округа. «В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития автономного округа. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на Управленческом портале „Команда Югры“», — указано в публикации. Кандидаты пройдут несколько этапов проверки. Комиссия оценит их соответствие квалификационным требованиям, личностный и профессиональный потенциал. Также пройдут этапы общественной и экспертной оценки. Окончательное решение о назначении примет губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая проведет собеседование с лидерами отбора. Ранее URA.RU писало об отставке директора депсоцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Она покинула пост в связи с выходом на пенсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО заявили о старте конкурса на замещение должности директора департамента социального развития. Прием заявок продлится до 13 мая, информация опубликована на сайте правительства округа. «В Югре стартовал отбор кандидатов на должность директора департамента социального развития автономного округа. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по 13 мая 2024 года включительно на Управленческом портале „Команда Югры“», — указано в публикации. Кандидаты пройдут несколько этапов проверки. Комиссия оценит их соответствие квалификационным требованиям, личностный и профессиональный потенциал. Также пройдут этапы общественной и экспертной оценки. Окончательное решение о назначении примет губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая проведет собеседование с лидерами отбора. Ранее URA.RU писало об отставке директора депсоцразвития ХМАО Терезы Пономаревой. Она покинула пост в связи с выходом на пенсию.