25 апреля 2024

В Челябинске завершается отопительный сезон

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Батареи начнут отключать с 27 апреля Фото:

В Челябинске с 27 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С учетом благоприятного прогноза синоптиков главой города Натальей Котовой подписано распоряжение о завершении отопительного сезона с 27 апреля 2024 года», — говорится в сообщении мэрии. Решение об окключении отопления основывается на среднесуточной температуре, которая в течение пяти дней должна превышать восемь градусов тепла.

Ранее челябинцы массово обращались в мэрию с просьбами отключить отопление. Из-за теплой погоды в квартирах было очень жарко, но в администрации продлили сроки отключения по причине грядущего похолодания.

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В Челябинске с 27 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С учетом благоприятного прогноза синоптиков главой города Натальей Котовой подписано распоряжение о завершении отопительного сезона с 27 апреля 2024 года», — говорится в сообщении мэрии. Решение об окключении отопления основывается на среднесуточной температуре, которая в течение пяти дней должна превышать восемь градусов тепла. Ранее челябинцы массово обращались в мэрию с просьбами отключить отопление. Из-за теплой погоды в квартирах было очень жарко, но в администрации продлили сроки отключения по причине грядущего похолодания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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