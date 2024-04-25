В Челябинске завершается отопительный сезон

В Челябинске с 27 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С учетом благоприятного прогноза синоптиков главой города Натальей Котовой подписано распоряжение о завершении отопительного сезона с 27 апреля 2024 года», — говорится в сообщении мэрии. Решение об окключении отопления основывается на среднесуточной температуре, которая в течение пяти дней должна превышать восемь градусов тепла.
Ранее челябинцы массово обращались в мэрию с просьбами отключить отопление. Из-за теплой погоды в квартирах было очень жарко, но в администрации продлили сроки отключения по причине грядущего похолодания.
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